Canlı izle Sivasspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38’inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Ligde rahat konumda bulunan Sivasspor karşısında ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatya maçı öncesi nefesler tutuldu.

Sivasspor ligde 52 puanla 7’inci sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor 40 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Sivas’ta 3 eksik

Ligde çıktığı son 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor’da Yeni Malatya maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Rybalka, Ziya Erdal ile Appindangoye Malatya karşısında yer alamayacak.

Malatya 3 eksikle Sivas’ta

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman başlayacak?

Ligde geçen hafta alınan galibiyetle küme düşme hattından uzaklaşan Yeni Malatyaspor bu maçı da kazanarak iyice rahatlamak istiyor. Sarı lacivertli ekipte bu maç öncesi cezalı Adem Büyük ile sakatlıkları devam eden Olcay Şahan ve Wallace Sivas’a götürülmedi.

Demir Grup Sivasspor Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Karşılaşma beIN Sports abonesi olan kullanıcılar tarafından izlenebilecek. Buna karşın maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınla mücadele kapsamında alınan karara göre bu yayınları izleyen kişilere de ceza veriliyor.

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