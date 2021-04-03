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Canlı izle Sivasspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Trabzon maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında Sivasspor Trabzonspor ile karşılaşıyor. Milli ara sonrası futbol severler lig maçlarını heyecanla bekliyor. Futbol tutkunları Sivasspor Trabzonspor canlı izle beIN Sports 1 şifresiz, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Sivas Trabzon Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:41
Canlı izle Sivasspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Trabzon maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 32.haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Milli aranın tamamlanmasının ardından heyecanla beklenen Süper Lig maçları başladı. 32.haftanın merak edilen maçlarından biri de Sivaspor Trabzonspor maçı oldu.

Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Trabzonspor maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Sivasspor:

Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Bakasetas (Flavio), Nwakaeme, Ekuban

Sivasspor maça hazır

Süper Lig’in ilk yarısında ligde istenen performansı sergileyemeyen Sivasspor eksiklerin düzelmesinin ardından ikinci yarıda çıkışa geçti. Yiğidolar çıktığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmezken, son iki maçını da kazandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile öğrencileri bu sezon ligde yine Avrupa kupalarını zorlamak istiyor. Öte yandan zorlu karşılaşma öncesi kırmızı beyazlılarda Rybalka dışında eksik bulunmuyor.

Trabzon 5 eksikle Sivas’a geldi

Şampiyonluk yarışının uzağında kalsa da, son haftalarda çıkışta olan Trabzonspor Sivasspor maçını kazanarak ligin son bölümünde sıralamada yukarıya çıkmak istiyor. Bordo mavili ekipte zorlu Sivas deplasmanı öncesi  Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe sakatlıkları Djaniny ise cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Bunun dışında son haftalarda takımın eleştirilen isimlerinden Nwakaeme, milli arada ülkesine gitti ve ailesiyle vakit geçirdi. Milli aradan moralli dönen yıldız oyuncunun bu maçla birlikte ligdeki gol orucunu bozması bekleniyor.

Teknik adamlarda çekişiyor

Sivas Trabzon maçında Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay içinde başka bir önem taşıyor. İki teknik adam daha önce 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Rıza Çalımbay’ın 6 galibiyeti, Avcı’nın ise 5 galibiyeti bulunuyor. Abdullah Avcı bu maçı kazanarak meslektaşını yakalamak istiyor.

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle

Sivasspor Trabzonspor maçı saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Bunun dışında maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde yer almaktadır. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yeni düzenleme sonrası kaçak yayınları takip etmekte suç sayılıyor. Ayrıca söz konusu sitelerde maçlar kalitesiz olarak yayınlanıyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını HD olarak takip etmek için en ideal yöntem beIN Sport abonesi olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:41
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Anahtar Kelimeler:
SivassporTrabzonsporSüper LigBeınsports
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