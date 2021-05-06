Canlı izle Roma Manchester United Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Manchester United maçı Selçuk Sports Netspor izle

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçlarıyla heyecan devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçı ise Roma ile Manchester United arasında oynanacak. İlk maçı 6-2’lik bir farkla kazanan Manchester United turun ikinci ayağını da sorunsuz geçerek adını finale yazdırmak istiyor. İtalyan temsilcisi Roma ise erken bir gol bularak bu gece mucize arayacak.

Roma Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

6 Mayıs Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Roma Manchester United karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Roma:

Manchester United:

Her iki takımda da eksikler var

Mirante, Ibanez, Mancini, Smalling, Cristante, Diawara, Peres, Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, DzekoDe Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Rashford, Fenandes, Cavani

Bu gece İngiliz devi karşısında mucize arayarak olan Roma zorlu maçta sakatlıkları süren Spinazzola, Zaniolo, Pedro, Lopez, Calafiori ve El Shaarawy gibi oyuncularından yararlanamayacak.

Öte yandan İngiliz devi M.United’da ise Martial, Jones ve James’in sakatlıkları devam ediyor. Manchester United’ın bu maçta rotasyona gitmesi de bekleniyor.

Manchester United Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir’in de olduğu gruptan üçüncü olarak Avrupa Ligi’ne gelmiş burada ilk olarak Real Sociedad ardından Milan ve son olarak Granada’yı eleyerek yarı finale yükselmişti.

Ev sahibi Roma ise Braga, Shakhtar’ı eleyerek yarı finale kadar yükseldi. Avrupa Ligi’nin kazanan takımın bir sonraki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması Manchester United için kupanın önemini de arttırıyor.

Roma Manchester United canlı izle

6 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 22:00’de başlayacak olan Roma Manchester United maçı beIN Sports 2’den yayınlanacak. Karşılaşmayı ülkemizde beIN Sports yayınlarken, maçı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

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