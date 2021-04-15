Canlı izle Roma Ajax Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Ajax maçı Selçuk Sports Netspor izle

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçları kapsamında İtalyan ekibi Roma sahasında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde gecenin en merak edilen karşılaşması olarak öne çıkan maç öncesi iki takımda turu geçmek istiyor.

Roma Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda?

Roma Ajax karşılaşması 15 Nisan Perşembe akşamı TSİ 22:00’de başlayacak. Stadio Olimpico’da oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

İlk maçı Roma kazandı

UEFA Avrupa Ligi’nde sona kadar gitmek isteyen iki ekip çeyrek finalde karşılaştı. Turun ilk maçında Roma rakibini deplasmanda 2-1’lik skorla yenmesi başardı ve zorlu deplasmanda avantajı kapmış oldu.

Hollanda ekibi Ajax bu yenilgiye kadar daha önce çıktığı 24 maçta mağlup olmamıştı. Roma ise İtalya Ligi’nde istediği yerde olmasa da zorlu Avrupa’da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İki takımda da eksikler bulunuyor

Zorlu Ajax maçı öncesi ev sahibi Roma’da takımın önemli isimlerinden Smalling ve Spinazzola’nın sakatlıkları bulunuyor. Bu iki ismin yanı sıra Kumbulla ve El Shaarawy’de sakatlıkları nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

Deplasman ekibi Ajax’ta uzun süredir sakat olan kaleci Onana’nın yanı sıra Stekelenburg, Blind ve Mazraoui’de sakatlar listesine girdi.

Roma Ajax maçı canlı izle

15 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Roma Ajax maçı beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Ülkemizde Avrupa Ligi yayıncısı olan beIN Sports ücretli bir platformdur. Bu nedenle platforma üye olanlar maçları izlemektedir.

Buna karşın maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayınlar yapmaktadır. Kaçak yayınlarda görüntü kalitesi kötü olduğu gibi yayınlar 4-2 dakika geriden gelmektedir. Ayrıca bu sitelerde verilen reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Maçları güvenli şekilde izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktan geçiyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.