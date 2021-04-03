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Canlı izle Rizespor Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Futbol severler zorlu karşılaşma öncesi Rizespor Karagümrük canlı izle beIN Sports 1 şifresiz, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:45
Canlı izle Rizespor Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 32.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’ler

Rizespor:

Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, Skoda

Fatih Karagümrük:

Viviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini

Yeşil beyazlılar üst üste üçüncü maçını kazanmak istiyor

Süper Lig’in geride kalan 31 haftasında kötü sonuçlar alan Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun’un göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti. Son iki haftada kazanarak küme düşme mücadelesinde kritik puanlar alan yeşil beyazlılar üst üste üçüncü maçını da kazanmak istiyor.

Remy dönüyor

Ev sahibi Rizespor’da ligin ilk yarısına oynanan Karagümrük maçında sakatlanan Loic Remy, yine Karagümrük maçıyla sahalara dönüyor. Yıldız oyuncunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan karşılaşma öncesi Rizespor’da Tunay Torun, Yassine Meriah, Erik Sabo, Fenando Andrade ve Damjan Dokovic sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Karagümrük’te Emre Çolak kadro dışı

Zorlu karşılaşma öncesi deplasman ekibi Karagümrük’te hafta içi Emre Çolak yaptığı açıklamaların ardından kadro dışı bırakıldı. Orta saha oyuncusu bu maçta yer alamayacak. Emre Çolak’ın dışında deplasman ekibinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

Hakem Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Rize Karagümrük canlı izle

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor.

Ancak karşılaşmaları intenet kaçak olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Bu siteler yasal olmayıp, yeni yasa kapsamında bu sitelerden yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır. Bu nedenle Süper Lig karşılaşmalarını kesintisiz ve HD izlemek için beIN Sports abonesi olunmalıdır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
RizesporKaragümrükSüper LigBeIN SportsJustin TvCanlı İzle
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