Canlı izle Rizespor Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 32.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’ler

Rizespor:

Fatih Karagümrük:

Yeşil beyazlılar üst üste üçüncü maçını kazanmak istiyor

Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, SkodaViviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini

Süper Lig’in geride kalan 31 haftasında kötü sonuçlar alan Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun’un göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti. Son iki haftada kazanarak küme düşme mücadelesinde kritik puanlar alan yeşil beyazlılar üst üste üçüncü maçını da kazanmak istiyor.

Remy dönüyor

Ev sahibi Rizespor’da ligin ilk yarısına oynanan Karagümrük maçında sakatlanan Loic Remy, yine Karagümrük maçıyla sahalara dönüyor. Yıldız oyuncunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan karşılaşma öncesi Rizespor’da Tunay Torun, Yassine Meriah, Erik Sabo, Fenando Andrade ve Damjan Dokovic sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Karagümrük’te Emre Çolak kadro dışı

Hakem Ümit Öztürk

Zorlu karşılaşma öncesi deplasman ekibi Karagümrük’te hafta içi Emre Çolak yaptığı açıklamaların ardından kadro dışı bırakıldı. Orta saha oyuncusu bu maçta yer alamayacak. Emre Çolak’ın dışında deplasman ekibinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Rize Karagümrük canlı izle

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor.

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