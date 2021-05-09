Canlı izle Rennes Paris Saint Germain Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rennes - PSG maçı Selçuk Sports Netspor izle

Fransa Ligue 1’de Paris Saint Germain Rennes deplasmanına konuk oluyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille ile şampiyonluk yarışı veren Paris Saint Germain Rennes karşısında puan kaybetmesi halinde Lille şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde edecek.

Lille kulübü ve Türk futbol severlerin gözü Rennes PSG maçına çevrildi. Lille ekibinde milli oyuncularımızın yer almasının ardından Lille ekibine ülkemizde büyük bir sevgi oluştu.

Rennes PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes PSG maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 22:00’de başlayacak olan Rennes PSG karşılaşamsı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG’de cezalı Mbappe ile sakatlıkları devam eden Benat, Veratti ve Letellier maç kadrosuna alınmadı. Ev sahibi Rennes’te ise N’Zonzi ve Camavinga cezaları nedeniyle PSG karşısında forma giyemeyecek.

Rennes PSG canlı izle

9 Mayıs Pazar akşamı TSİ 22:00’de başlayacak olan Rennes PSG maçı beIN Sports MAX 2’den yayınlanacak. Karşılaşmayı ülkemizde beIN Sports yayınlarken, maçı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenette şifresiz olarak veren bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu sitelerde yayınlar 4-5 dakika gecikmeli olup, görüntü kalitesi de düşüktür.

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