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Canlı izle Paris Saint Germain Manchester City Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle PSG Manchester City maçı Selçuk Sports Netspor izle

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint Germain Manchester City ile karşılaşıyor. İki dev takımın karşılaşacağı maç öncesi futbol severler Paris Saint Germain Manchester City canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve PSG - Manchester City maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 21:45
Canlı izle Paris Saint Germain Manchester City Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle PSG Manchester City maçı Selçuk Sports Netspor izle
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecan yaşanıyor. Tunuvanın favorilerinden Paris Saint Germain ve Manchester City’nin karşılaşacağı maç öncesi heyecan dorukta.

PSG Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

PSG Manchester City karşılaşması 28 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22:00’de başlayacak. Parc Des Princes’te oynanacak karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 4 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

PSG:

Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappe

Manchester City:

Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Benardo Silva

Pochettino ve Guardiola yeniden karşı karşıya

Manchester City teknik direktörü Guardiola ve PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino daha önce 18 kez karşılaştı. Guardiola bu maçlar 10 kez kazanıp, 3 kez yenilse de, Pochettino 2018-2018 sezonunda Guardiola’nın City’sini eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar çıkmışı. Guardiola bu maçla birlikte rövanşı da almak istiyor.

Manchester City’de gözler Foden’da

İngiliz devi Manchester City’nin bu sezonki genç süper yıldızı Foden son maçlarda adından söz ettiriyor. Genç oyuncu takım arkadaşları De Bruyne, Silva ve Sterling gibi isimlerle sağladığı uyum sayesinde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Foden bu maçta da takımının gol yükünü çekecek isimlerin başında geliyor.

PSG’de Neymar ve Mbappe önde

Fransız ekibi PSG’de geçen sezon Bayen Münih’e kaybedilen finalin ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi her şeyin önüne geçti. Takımın iki süper yıldızı Neymar ve Mbappe’de Şampiyonlar Ligi’ni almak istediklerini söylemişti.

İki süper yıldız bu maçta takımının en önemli hücum silahları olacak. Özellikle Mbappe takımını çeyrek finalde attığı gollerle yarı finale taşımıştı. O maçlarda sakat olan Neymar’da bu maçta Mbappe ile PSG’nin en büyük iki silahı olacak.

PSG Manchester City canlı izle

28 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00’de başlayacak olan PSG Manchester City maçı beIN Sports Haber ve beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenet üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi verilen reklamlar üzerinden virüs bulaşma gibi durumlar yaşanabiliyor. Ayrıca bu yayınlarda görüntü kalitesi de düşük olmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
PSGManchester Cityşampiyonlar Lig
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