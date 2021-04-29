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Canlı izle MKE Ankaragücü Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında MKE Ankaragücü Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Maç öncesi futbol severler MKE Ankaragücü Gaziantep FK canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Ankaragücü - Gaziantep maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:16
Canlı izle MKE Ankaragücü Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 38’inci haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Ankaragücü ile ligin dişli ekiplerinden Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi nefesler tutuldu.

Ankaragücü bu maç öncesinde ligde 38 puanla 15’inci basamakta yer alıyor. Gaziantep FK ise 51 puanla 8’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

MKE ANKARAGÜCÜ:

Korcan, Kitsiou, Kulsic, Pazdan, Tiago, İbrahim, Çekici, Voca, Saba, Alper, Emre,

GAZİANTEP FK:

Günay, Oğuz, Djilobodji, Miranda, Güray, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Dicko, Muhammet

Ankaragücü’nde eksikler can sıkıyor

Hikmet Karaman ile birlikte çıkışa geçen Ankaragücü son üç maçta düşüş yaşasa da kümede kalma adına büyük bir performans ortaya koyuyor. Başkent ekibinde zorlu Gaziantep maçı öncesi cezaları bulunan Geraldo ve Paintsil ile sakatlıkları bulunan Borven maçta yer alamayacak.

Gaziantep’te kadro dışı

Ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Gaziantep FK’da hafta içi bahis yaptığı iddiasıyla üç futbolcu kadro dışı bırakıldı. Gaziantep yönetimi Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu’nu kadro dışı bırakıldı.

Ayrıca sakatlığı devam eden Kana Bıyık’ta Ankaragücü maçında yer alamayacak.

Ankaragücü Gaziantep FK maçı saat kaçta başlıyor?

MKE Ankaragücü Gaziantep FK karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den izleyicilerin beğenisine sunulacak. Zorlu karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri izleyebilecek.

Buna karşın maçı intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca bu sitelerde yayınlar sık sık donup, gecikmeli yayın yapmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüGaziantep FKBeınsports
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