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Canlı izle MKE Ankaragücü Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 36.haftasında Ankaragücü Denizlispor ile karşılaşıyor. Küme düşme hattında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler MKE Ankaragücü Denizlispor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Ankaragücü - Denizli maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:35
Canlı izle MKE Ankaragücü Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 36.haftasında son haftaların formda ekibi Ankaragücü ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor’u ağırlıyor. Denizlispor adına kümede kalma yarışında final niteliğindeki maç öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Ankaragücü ligde 37 puanla 15’inci sırada yer alırken, Denizlispor 26 puanla son sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

MKE Ankaragücü:

Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre

Y. Denizlispor:

Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Özer, Diskerud, Sagal, Rodallega

Ankaragücü’nde 4 isim sınırda

Zorlu Denizlispor maçında çıkışını sürdürmek isteyen Ankaragücü’nde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Diousse, Voca, Paintsil ve Alper Potuk bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca zorlu maç öncesi takımın önemli isimlerin Sarlija’nın cezası bulunuyor. Hikmet Karaman öğrencilerine ligin bitimine az bir süre kala gereksiz kart görmemeleri için uyarılarda bulundu.

Denizli’de 3 isim sınırda

Ligde kalma adına final maçına hazırlanan Denizlispor’da kritik Ankara deplasmanı öncesi 3 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Recep Niyaz, Kubilay Aktaş ve Oğuz Yılmaz bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maça yer alamayacak.

Ankaragücü Denizlispor maçı saat kaçta başlıyor?

Ankaragücü Denizlispor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde yer alıyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu sitelerin yayınları kaçaktır. Kaçak yayınlar verilen reklamlar üzerinden virüs bulaştırma riski de bulundurmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaErzurumBeınsports
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