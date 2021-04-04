Canlı izle MKE Ankaragücü – Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport Tav Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi her iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Küme düşme mücadelesi veren Ankara ekibi zorlu maç öncesi ligde çıktığı 29 maçta 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puan topladı ve 18’inci sırada yer aldı. Antalyaspor ise ligde çıktığı 30 maçta 8 galibiyet 15 beraberlikle 39 puan toplayarak 11’inci sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ankaragücü Antalyaspor karşılaşması 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Muhtemel 11’ler

Ankaragücü:

Antalyaspor:

Ankaragücü çıkışını sürdürmek istiyor

Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, Atakan, Saba, Geraldo, Alper, BorvenBoffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Riberio, Hakan, Amilton, Serdar, Podolski

Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi Ankaragücü’nde takımın başına Hikmet Karaman’ın gelmesinin ardından alınan seri galibiyetler sonucunda takım son sıradan 18’inci sıraya kadar yükseldi. Milli ara öncesi son haftada Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Ankara temsilcisi ligin son periyodunda yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor.

Antalyaspor’da tek eksik Gökdeniz

Karşılaşma öncesi başkent ekibinde yalnızca Atila Turan cezası nedeniyle yer alamayacak.

Zorlu Ankaragücü deplasmanına genç golcü Gökdeniz Bayraktar dışında tam kadro gelen Antalya ekibi maçı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Ankaragücü Antalyaspor maçı canlı

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk abonesi olmayanlar takip edemeyecek.

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