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Canlı izle MKE Ankaragücü – Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında MKE Ankaragücü Antalyaspor ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi futbol severler MKE Ankaragücü Antalyaspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Ankaragücü Antalya maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 15:45
Canlı izle MKE Ankaragücü – Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 32.haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport Tav Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi her iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Küme düşme mücadelesi veren Ankara ekibi zorlu maç öncesi ligde çıktığı 29 maçta 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puan topladı ve 18’inci sırada yer aldı. Antalyaspor ise ligde çıktığı 30 maçta 8 galibiyet 15 beraberlikle 39 puan toplayarak 11’inci sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ankaragücü Antalyaspor karşılaşması 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Muhtemel 11’ler

Ankaragücü:

Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, Atakan, Saba, Geraldo, Alper, Borven

Antalyaspor:

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Riberio, Hakan, Amilton, Serdar, Podolski

Ankaragücü çıkışını sürdürmek istiyor

Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi Ankaragücü’nde takımın başına Hikmet Karaman’ın gelmesinin ardından alınan seri galibiyetler sonucunda takım son sıradan 18’inci sıraya kadar yükseldi. Milli ara öncesi son haftada Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Ankara temsilcisi ligin son periyodunda yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor.

Karşılaşma öncesi başkent ekibinde yalnızca Atila Turan cezası nedeniyle yer alamayacak.

Antalyaspor’da tek eksik Gökdeniz

Zorlu Ankaragücü deplasmanına genç golcü Gökdeniz Bayraktar dışında tam kadro gelen Antalya ekibi maçı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Ankaragücü Antalyaspor maçı canlı

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk abonesi olmayanlar takip edemeyecek.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı siteler bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Yeni düzenleme sonrası kaçak yayınlar suç olduğu gibi kaçak yayınları takip eden kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüAntalyasporSüper LigBeınsports
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