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Canlı izle Medipol Başakşehir – Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Başakşehir Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Futbol severler Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Başakşehir Yeni Malatya maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 15:44
Canlı izle Medipol Başakşehir – Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir 32.haftada Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı.

Son şampiyon Başakşehir bu sezon ligde çok kötü bir performans sergilerken, teknik direktörü koltuğunda Aykut Kocaman getirildi. Aykut Kocaman’ın takımın başına getirilmesi de kötü gidişata dur demeye yetmedi. Deplasman ekibi Yeni Malatya ise inişli çıkışlı bir grafik sergilese de küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamadı.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Aleksic, Crivelli

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Ahmet, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh

Başakşehir’de 2 eksik

Medipol Başakşehir’de zorlu maç öncesi sakatlıkları süren Caiçara ve Bolingoli ile koronavirüse yakalanan bir futbolcu da maçta forma giyemeyecek.

Eksik isimlerin yanı sıra bu maçta 5 isimde kart sınırında yer alıyor. Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım Malatya karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki haftada forma giyemeyecek.

Başakşehir Malatya maçı ne zaman?

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenler maçları takip etmek için abone olunması gerekiyor.

Ancak maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Söz konusu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yeni düzenleme sonrası bu siteleri takip etmekte suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 15:44
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirYeni MalatyaSüper LigBeınsports
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