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Canlı izle Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maç öncesi futbol severler Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Başakşehir - Alanya maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 15:45
Canlı izle Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’de 37.hafta heyecanı küme düşme hattından çıkmak isteyen Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde Başakşehir ligde 36 puanla 17’inci sırada bulunurken, Alanyaspor 55 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Volkan, Uğur, Epureanu, Duarte, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Giuliano, Aleksic, Visca, Chadli

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Mustafa

Başakşehir’de eksikler can sıkıyor

Bu sezonu kabus gibi geçiren son şampiyon Başakşehir’de sakat ve eksik oyuncular teknik heyeti zorluyor. Daha önce sezonu kapatan Caiçara ile sakatlıkları devam eden Mbombo, Hasan Ali, Cemali, Ponck ve Rafael’in yanı sıra karantinada olan Deniz Türüç zorlu Alanya maçında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Youssouf Ndayishimiye’nin durumu da maç saatinde belli olacak. Öte yandan geçen hafta kart cezasını tamamlayan Mahmut Tekdemir karşılaşmada yerini alacak.

Alanya seri peşinde

Ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca iki galibiyet alan Alanyaspor son maçını kazanarak moral buldu. Akdeniz ekibi geçen yıl olduğu gibi bu yılda Avrupa kupalarına katılma başarısını tekrarlamak istiyor. Çağdaş Atan ve öğrencileri Başakşehir karşısında kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Öte yandan bu maç öncesi Akdeniz ekibinde Caulker’in cezası bulunuyor. Karantinada olan Hasan Hüseyin Acar’da maç kadrosuna alınmadı.

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Büyük heyecana sahne olacak maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Zorlu maçı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Bununla birlikte maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi de düşük olup sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAlanyasporBeınsports
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