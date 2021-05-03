Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Başakşehir Ankaragücü ile karşılaşıyor. Küme düşme hattından uzaklaşarak ligin bitimine 3 maç kala rahatlamak isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Başakşehir bu maç öncesi ligde 40 puanla 15’inci sırada yer alırken Ankaragücü 38 puanla 16’ıncı basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Ankaragücü:

Volkan, Rafael, Mahmut, Duarte, Mbombo, Mehmet Topal, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, ChadliKorcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Voca, Endri, İbrahim, Alper, Paintsil, Emre

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Başakşehir’de bu maç öncesi Giulliano, Ponck ve Hasan ile kart cezaısı Epureanu ile Crivelli maçta yer alamayacak.

Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta başlıyor?

Başkent ekibinde ise kritik karşılaşma öncesi Saba, Börven, Atakan ve Badji sakatlıkları devam ediyor.

Medipol Başakşehir Ankaragücü karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den ekranlara gelecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

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