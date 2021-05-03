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Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.haftasında Medipol Başakşehir Ankaragücü ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi futbol severler Medipol Başakşehir Ankaragücü canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Başakşehir - Ankaragücü maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:47
Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Başakşehir Ankaragücü ile karşılaşıyor. Küme düşme hattından uzaklaşarak ligin bitimine 3 maç kala rahatlamak isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Başakşehir bu maç öncesi ligde 40 puanla 15’inci sırada yer alırken Ankaragücü 38 puanla 16’ıncı basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Volkan, Rafael, Mahmut, Duarte, Mbombo, Mehmet Topal, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, Chadli

Ankaragücü:

Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Voca, Endri, İbrahim, Alper, Paintsil, Emre

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Başakşehir’de bu maç öncesi Giulliano, Ponck ve Hasan ile kart cezaısı Epureanu ile Crivelli maçta yer alamayacak.

Başkent ekibinde ise kritik karşılaşma öncesi Saba, Börven, Atakan ve Badji sakatlıkları devam ediyor.

Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta başlıyor?

Medipol Başakşehir Ankaragücü karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den ekranlara gelecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenet üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu siteleri izlemekte suç sayılmaktadır. Ayrıca bu sitelerde sık sık donma ve kasma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAnkaragücüBeınsports
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