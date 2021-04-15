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Canlı izle Manchester United Granada Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Manchester United Granada maçı Selçuk Sports Netspor izle

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Manchester United Granada ile karşı karşıya geliyor. Futbol severler Manchester United Granada canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Manchester United Granada maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 21:37
Canlı izle Manchester United Granada Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Manchester United Granada maçı Selçuk Sports Netspor izle
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oynanıyor. Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında İngiliz devi Manchester United sahasında İspanyol ekibi Granada’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Manchester United Granada maçı ne zaman, hangi kanalda?

Manchester United Granada maçı 15 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak. Old Trafford’ta oynanacak karşılaşma Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 ekranlarından futbol severlerin karşısına çıkacak.

İlk maçı M.United kazanmıştı

Premier Lig’de Manchester City’nin ardından ikinci sırada yer alan M. United Avrupa Ligi’ni alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Kırmızı şeytanlar çeyrek finalin ilk ayağında rakibini 2-0 yenerek sahasına avantajlı şekilde dönmüştü. Bu maçta büyük avantaja sahip olan İngiliz ekibinin turu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Manchester United Granada canlı izle

15 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Manchester United Granada maçı farklı kanallar üzerinden ülkemizde yayınlanıyor. Avrupa Ligi maçları ülkemizde beIN Sports, Kablo TV üzerinden yayınlanıyor. Bu maçta Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalları üzerinden yayınlanacak. Ancak söz konusu kanallar ücretli olup, aboneliği olanlar maçları takip edebiliyor.

Öte yandan maçları ücretsiz şekilde intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayınlar yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi güvenli değildir. Bu nedenler maçları kaliteli ve güvenli şekilde izlemek için abone olunmalıdır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. 

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedGranadaAvrupa LigiBeınsports
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