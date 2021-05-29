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Canlı izle Manchester City Chelsea Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Manchester City Chelsea maçı Selçuk Sports Netspor izle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı başladı. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda şampiyon belli olacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesinde futbol severler Manchester City Chelsea canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Manchester City Chelsea maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:45
Canlı izle Manchester City Chelsea Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Manchester City Chelsea maçı Selçuk Sports Netspor izle
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en büyüğü belirleniyor. 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Avrupa’nın 1 numaralı kupasını hangi takımının kazanacağı merakla bekleniyor. Futbol dünyasının gözü dev maça çevrildi.

Karşılaşma öncesi ligde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City Şampiyonlar Ligi’ni de alarak sezona damga vurabilir. Chelsea ise Thomas Tuchel’in takımın başına geçmesiyle büyük bir çıkış yakalayarak adını finale yazdırdı.

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Chelsea karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22:00’de başlayacak. Portekiz ekibi Porto’nun Estadio do Dragao Stadı’nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Karşılaşma ülkemize beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Manchester City:

Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay, De Bruyne, Foden, Mahrez

Chelsea:

Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Kante, Jorginho, James, Chilwell, Mount, Ziyech, Wener

M.City’nin final yolculuğu

Pep Guardiola’nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi’nde uzun süredir istenilen performansı sergileyemiyordu. M. City bu sezon Şampiyonlar Ligi C grubunda 16 puan alarak lider oldu. Ardından Son 16 turunda B.Mönchengladbach’ı her iki maçta ta 2-0’la geçen İngiliz gibi çeyrek finalde Borussia Dortmund’u, yarı finalde ise geçen sezonun finalisti PSG’yi devirip finale çıktı.

Chelsea’nin final yolculuğu

Chelsea bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne E Grubunda başladı. Grubu 14 puanla lider bitiren maviler, son 16 turunda Atletico Madrid’i, ardından çeyrek finalde Porto’yu eledi. Son olarak yarı finalde Real Madrid’i geçen maviler adını finale yazdırdı.

1,8 milyar Euro değerinde maç

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester City ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Dünyanın en büyük takımlarından ikisinin karşılaşacağı maç öncesi iki takımın toplam kadro değeri 1,8 milyar Euro olarak öne çıktı. City’nin kadro değeri 1.03 milyar Euro, Chelsea’nin ise 703 milyon Euro kadro değeri bulunuyor.

Manchester City Chelsea maçı canlı izle

29 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Manchester City Chelsea karşılaşması şifresiz olarak beIN Sports Haber ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı tüm futbol severler şifresiz olarak HD kalitede takip edebilecek.

Manchester City Chelsea maçı canlı izlemek için tıklayınız.

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 21:45
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Fransa LigiBurak YılmazLensLille
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