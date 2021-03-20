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Canlı izle Malatya Gaziantep Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatyaspor Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Futbol severler Malatya Gaziantep canlı izle beIN Sports 1 şifresiz, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Yeni Malatyaspor Gaziantep maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:30
Canlı izle Malatya Gaziantep Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatyaspor Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 31.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep’i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi iki takım hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Zeki, Mallan, Adem, Mustafa, Tetteh

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Tosca, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Sousa, Maxim, Muhammet, Kenan

Gaziantep’te 5 eksik

Süper Lig’in ilk yarısında Sumudica ile büyük bir çıkış yapan ancak Sumudica’nın görevden ayrılmasının ardından düşüş yaşayan Gaziantep FK, zorlu Malatya deplasmanında 5 kritik oyuncusundan yararlanamayacak. Kırmızı siyahlı ekipte zorlu maç öncesi Jefferson, Kana-Bıyık, Djilobodji, Güray Vural, Kevin Miralas ve Dicko’nun sakatlıkları bulunuyor.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Malatya ekibinde ise Olcay Şahan dışında bir eksik bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı izle

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek için Digitürk abonesi olunmalıdır. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Öte yandan karşılaşmaları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu yayınlar yasal olmayıp, yayınları izlemek de suçtur. Maç izleyicileri sıklıkla kaçak yayınlara başvursa da bu yayınlar tehlike ve illegaldir. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için yayını Bein Sports1 ekranlarından izleyin.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGaziantep FKSüper LigBeinports
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