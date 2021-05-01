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Canlı izle Lille Nice beIN Sports 4 şifresiz Justin TV Taraftarium24 Bein Connect canlı maç izle Lille Nice maçı Selçuk Sports Netspor izle

Fransa Ligue 1’in 35.haftasında Lille Nice ile karşılaşıyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in şampiyonluğa yürüdüğü Fransa’da Türk futbol severler Lille Nice canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Lille – Nice maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:45
Canlı izle Lille Nice beIN Sports 4 şifresiz Justin TV Taraftarium24 Bein Connect canlı maç izle Lille Nice maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) lider Lille ligin dişli ekiplerinden Nice ile karşılaşıyor. Ligin bitimine 4 maç kala Lille PSG’nin önünde lider konumda yer alıyor. Geçen hafta şampiyonluk yarışında Lyon’u 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Lille dünya çapında gündem olmuştu. Lille ekibinde forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz attığı 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurmuştu.

Lille ekibinde yer alan Türk oyuncular nedeniyle Lille maçları ülkemizde de futbol severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Lille Fransa Ligi’nde 73 puanla PSG’nin 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Lille Nice maçı ne zaman, saat kaçta?

Lille Nice maçı 1 Mayısıs Cumartesi günü TSİ 22:00’de başlayacak. Burak Yılmaz önderliğinde şampiyonluğa yürüyen Lille Nice karşısına mutlak galibiyet için karşılaşmaya çıkacak. Büyük heyecana sahne olacak maç ülkemizde beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lille’in büyük kozu Burak Yılmaz

Sezon başında Fransa’nın Lille ekibine Beşiktaş’tan transfer olan Burak Yılmaz takımdaki etkisini gösterdi. 35 yaşındaki golcü oyuncunun transferinin ardından beklentileri fazlasıyla karşıladı. Milli golcü Lille formasıyla bu sezon 12 gol atıp, 4 asist yaptı. 12 gollük performans Burak Yılmaz’ı Fransa Ligi’nde en çok gol atan 35 yaş üzeri futbolcular arasında zirveye taşıdı.

Burak Yılmaz’ın yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’te bu sezon Lille formasıyla oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Milli oyuncularımızın formasın giydiği Lille bu sezon PSG’nin önünde şampiyon olması halinde tarih yazacak.

Lille Nice maçı canlı izle

Bu akşam TSİ 22:00’de başlayacak olan Lille Nice karşılaşması beIN Sports 4 ekranlarından ülkemizde yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Abone olmayanlar için karşılaşmayı intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi düşük olmakla beraber sık sık donma sorunları yaşanıyor. Kaçak yayınlarda verilen reklamlar üzerinden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazNiceLilleFransaLigue 1
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