Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle

Fransa Ligue 1’de bitime 3 maç kala şampiyonluk yarışı veren Lille, Lens deplasmanına konuk oluyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazacı ve Zeki Çelik’in formalarını giydiği Fransız ekibi Lille bu sezon şampiyonluğa çok yakında duruyor.

Paris Saint Germain’in 1 puan önünde ligde lider konuma olan Lille bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Lens Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens Lille karşılaşması 7 Mayıs Cuma günü TSİ 22:00’de başlayacak. Kritik karşılaşma ülkemizde beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Lens:

Lille:

Burak Yılmaz formda

Farinez; Medina, Bade, Gradit; Clauss, Cahuzac, Fofana, Doucoure, Haidara; Ganago, SotocaMaignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Soumare, Xeka, Bamba; David, Burak Yılmaz

Fransa Ligi’nde lider Lille bu sezon adeta şov yapıyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille şampiyonluğa yürürken, Lille maçları ülkemizde de yakından takip ediliyor.

Lens Lille maçı canlı izle

Golcü oyuncu Burak Yılmaz bu ay Lille’de en değerli oyuncu seçildi. Tecrübeli golcü takımının Lyon deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta 2 gol 1 asist yaparak takımını şampiyonluk yarışında tutmuştu. Burak Yılmaz takımın gol yüküne çekerken, şampiyonluk yarışında Lille taraftarlarının en güvendiği isim konumunda bulunuyor.

7 Mayıs Cuma günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Lens Lille karşılaşması beIN Sports 3’ten yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Buna karşın maçı intenet üzerinde şifresiz ve ücretsiz şekilde yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir.

Ayrıca kaçak siteler 4-5 dakika geriden gelip, görüntü kalitesi de oldukça düşüktür. Kaçak sitelerde sık sık donma ve kasma sorunları da yaşanmaktadır.

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