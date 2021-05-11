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Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 41.haftasında Konyaspor Trabzonspor ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi futbol severler Konyaspor Trabzonspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Konya - TS maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 16:45
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 41’inci haftasında açılış Trabzonspor Konyaspor maçıyla gerçekleşiyor. Ligin bitimine ilk 4’teki yeri garantileyen Trabzonspor ligin orta sıralarında yer alan Konyaspor deplasmanına çıkacak. Keyifli geçmesi muhtemel maç öncesi son hazırlık tamamlandı.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor ligde 67 puanla 4'üncü sırada yer alırken ev sahibi Konyaspor 48 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

KONYASPOR:

SEHIC, SKUBIC, AHMET, ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI

TRABZONSPOR:

UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN

Trabzon’da 3 oyuncu sınırda

Trabzonspor’da zorlu Konya maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Nwakaeme, Marlon ve Ekuban bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Konya’da 3 oyuncu sınırda

Ligin orta sıralarında yer alan Konyaspor’da zorlu Trabzon maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Cikalleshi, Skubic ve Oğuz Kaan Güçtekin Trabzon maçında kart görürse bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman başlıyor?

Konyaspor Trabzonspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de başlayacak. Konya BB Stad'ında oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenet üzerinden canlı yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç olmakla birlikte yeni düzenleme sonrası bu yayınları takip edenlere de ceza verilmektedir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
BeınsportsHataysporBeşiktaş
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