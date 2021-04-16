Canlı izle Konyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 35.haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi Konyaspor son haftalarda çıkışa geçti ve 40 puana ulaşarak ligde 12’inci sıraya kadar yükseldi.

Deplasman ekibi Kayserispor ise ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor. Kayseri temsilcisi son haftalarda alınan kötü sonuçlara son vererek küme düşme hattından çıkmak istiyor.

Konya’da iki eksik

Konyaspor’da kritik Kayseri maçı öncesi sakatlıkları bulunan Anicic ve Alper maç kadrosuna alınmadı.

Konyaspor Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak?

Deplasman ekibi Kayserispor’da ise sakatlıkları bulunan Gustavo, İlhan ve Ömer Konya’ya götürülmedi. Süper Lig’in ilk yarısında iki takım arasındaki maçı Konyaspor 2-1’lik skorla kazanmıştı. Kayserispor bu maçta rövanşı almak istiyor.

Konyaspor Kayserispor maçı Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak maç beIN Sports 2 ekranlarında futbol severlerle buluşturulacak.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Kayserispor:

Konyaspor Kayserispor canlı izle

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtomic, Amir, Milosevic, Sekidika, Bytyqi, CikalleshiDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen

Konyaspor Kayserispor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports üyeliği olanlar takip edebilecek. Süper Lig maçlarını beIN Sports aboneleri takip edebiliyor.

Bunun yanı sıra intenet üzerinde maçları yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski olduğundan güvenli değildir.

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