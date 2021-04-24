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Canlı izle Konyaspor Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında Konyaspor Hatayspor ile karşılaşıyor. Büyük heyecan sahne olacak maç öncesi futbol severler Konyaspor Hatayspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Konya - Hatay maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:19
Canlı izle Konyaspor Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 37.haftasında İttifak Holding Konyaspor Akataş Hatayspor ile karşılaşıyor. Maça saatler kala iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi Konyaspor ligde 41 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. Hatayspor ise ligde 53 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor.

Konyaspor Hatayspor maçı saat kaçta başlayacak?

Konyaspor Hatayspor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Kamara

Konya’da hedef galibiyet

Geçen hafta deplasmanda Rizespor’a 5-2’lik ağır bir skorla kaybeden Konyaspor sahasında güçlü rakibi Hatayspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Yeşil beyazlılar bu maçı kazanması durumunda ligin bitimine az bir süre kala küme düşme tehlikesini bitirmek istiyor.

Hatay’da hedef Avrupa

Süper Lig’deki ilk sezonunda sürpriz bir performans ortaya koyan Hatayspor oynadığı futbolla otoritelerden tam not alıyor. Güney ekibi ligde 53 puanla 6’ıncı sırada yer alırken bu maçı kazanarak Avrupa kupalarını zorlamak istiyor.

Öte yandan ligin ilk yarısında Hatay’da oynanan maçı ev sahibi 2-1’lik skorla kazanmayı bilmişti.

Konyaspor Hatayspor maçı izle

24 Nisan Cumartesi günü saat 13:30’dsa başlayacak olan Konyaspor Hatayspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri izleyebilecek.

Öte yandan maçları intenet üzerinden ücretsiz şekilde yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlarla ilgili alınan yeni karara göre bu yayınları izleyen kişiler hakkında da yasal işlem yapılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
KonyasporHataysporBeınsports
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