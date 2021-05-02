İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Canlı izle Konyaspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.haftasında Konyaspor Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın maçı öncesi futbol severler Konyaspor Fatih Karagümrük canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 15:42
Canlı izle Konyaspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Takip Et:

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Konyaspor Karagümrük karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Karagümrük ligde 4 maçtır kazanamıyor. Ev sahibi Konya’da 5 maçtır kazanamıyor. Çıkışa geçmek isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Konyaspor ligde 42 puanla 12’inci sırada yer alırken, Karagümrük 51 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Amar Rahmanovic, Bytyqi, Daci, Cikalleshi

Fatih Karagümrük:

Viviano, Hedenstad, Campi, Fatih, Ndao, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Lens, Casto, Borini

Konya’da 5 eksik

Zorlu Karagümrük maçı öncesi Konyaspor’da sezonu kapatan Alper Uludağ’ın dışında sakatlıkları devam eden Eray Bircan, Anicic ve Milosevic ile kart cezalısı Kravets yer alamayacak.

İlhan Palut ve öğrencileri ligde 5 maçtır galibiyet alamazken, bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karagümrük’te eksikler can sıkıyor

Ligin dişli ekiplerinden Karagümrük Konya deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Kart cezalısı olan Enzo Roco ve Bertolacci ile sakatlıkları devam eden Alparslan Erdem, Muzaffer Cem ve Balkovec Konya maçında yer alamayacak.

Konyaspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlıyor?

Konyaspor Fatih Karagümrük karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri izleyebilecek.

Maçları intenette canlı ve ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Yasal olmayan bu sitelerdeki reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 15:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KaragümrükBeınsportsKonyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Denizlispor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Denizlispor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Antalyaspor Göztepe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Göztepe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Antalyaspor Göztepe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Göztepe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
2021 Formula 1 yarışı canlı izle - Portekiz GP F1 izle
2021 Formula 1 yarışı canlı izle - Portekiz GP F1 izle
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 2 Mayıs 2021 Pazar
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 2 Mayıs 2021 Pazar
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Popüler Haberler

Canlı izle Konyaspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabasının markası ne? Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabası fiyatı ve modeli
Süper Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?
Konyaspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Denizlispor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Antalyaspor Göztepe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Göztepe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Seksenler Gamze kimdir, gerçek ismi ne? Ecmel İs hakkında bilgiler
2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?
2021 Formula 1 yarışı canlı izle - Portekiz GP F1 izle
Bugün kimin maçı var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi çekim yerleri ve mekanları
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Tuba Ünsal'dan hastalığı hakkında açıklamalar
2021 Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
instagram takip ettiklerinin hepsini silme işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram takipçi silme
TJK 2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Acemi Anneler dizisine katılan Yağmur Öztürk kimdir? Ceren karakteri kimdir?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.