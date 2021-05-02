Canlı izle Konyaspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Konyaspor Karagümrük karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Karagümrük ligde 4 maçtır kazanamıyor. Ev sahibi Konya’da 5 maçtır kazanamıyor. Çıkışa geçmek isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Konyaspor ligde 42 puanla 12’inci sırada yer alırken, Karagümrük 51 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Fatih Karagümrük:

Konya’da 5 eksik

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Amar Rahmanovic, Bytyqi, Daci, CikalleshiViviano, Hedenstad, Campi, Fatih, Ndao, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Lens, Casto, Borini

Zorlu Karagümrük maçı öncesi Konyaspor’da sezonu kapatan Alper Uludağ’ın dışında sakatlıkları devam eden Eray Bircan, Anicic ve Milosevic ile kart cezalısı Kravets yer alamayacak.

İlhan Palut ve öğrencileri ligde 5 maçtır galibiyet alamazken, bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karagümrük’te eksikler can sıkıyor

Konyaspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlıyor?

Ligin dişli ekiplerinden Karagümrük Konya deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Kart cezalısı olan Enzo Roco ve Bertolacci ile sakatlıkları devam eden Alparslan Erdem, Muzaffer Cem ve Balkovec Konya maçında yer alamayacak.

Konyaspor Fatih Karagümrük karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri izleyebilecek.

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