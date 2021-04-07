Canlı izle Konyaspor Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında Konyaspor sahasında küme düşme mücadelesi veren Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi ekibin ligde 39 puanla 11’inci sırada olduğu görülüyor. Deplasman ekibi Ankaragücü ise ligde 32 puana 17’inci sırada bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Ankaragücü:

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkadir, Guilherme, Amir, Jevtovic, Bytyqi, Sekidika, Milosevic, CikalleshiKorcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Ataka, Endri, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Konyaspor’da zorlu Ankaragücü maçı öncesi Anicic, Alper ve Eray’ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan Konya ekibi bu maçı kazanarak ligin son haftalarına girilen bu dönemde küme düşme hattıyla bağını tamamen koparmak istiyor.

Ankaragücü mutlak galibiyet istiyor

Hikmet Karaman’ın takımın başına gelmesiyle çıkışa geçen Ankaragücü bu maçta da çıkışını sürdürmek istiyor. Başkent temsilcisinde kaleci Friedrich sakatlığı, Pazdan ise cezası nedeniyle maçta görev yapamayacak.

Konyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor Ankaragücü maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler’in görev yapacağı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan lig maçlarını intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olarak suç olmakla birlikte bu yayınları takip etmekte suçtur.

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