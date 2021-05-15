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Canlı izle Kayserispor Fenerbahçe Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri - FB maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 42.haftasında Kayserispor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Kayserispor Fenerbahçe canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Kayseri - FB maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:13
Canlı izle Kayserispor Fenerbahçe Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri - FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 42’inci haftasında şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe bu maç öncesinde ligde 79 puanla üçüncü sırada yer alırken, kümede kalma yarışında 1 puan alarak ligde kalmayı garantilemek isteyen Kayserispor 17’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhan

Fenerbahçe:

Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

Serdar 11’e dönüyor

Takımın defanstaki en önemli isimlerinden biri olan Serdar Aziz, son haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Kayseri maçında ilk 11’e dönecek.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasında sezonun başarılı isimlerinden Halil Umut Meler düdük çalacak.

50’inci randevu

Fenerbahçe ve Kayserispor lig tarihinde daha önce 49 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 30 kez kazanırken, Kayserispor 9 kez kazandı. İki ekip arasındaki 10 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Öte yandan ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 3-0’lık net bir skorla kazanmıştı.

Son 9 maçta 3 kez kazandı

Fenerbahçe Kayserispor ile oynadığı toplam maçlarda üstünlük sağlasa da oynanan son 9 maçta yalnızca 3 kez kazanabildi. Son senelerde Kayseri ekibinin Fenerbahçe’yi oldukça zorladığı görülüyor. Ayrıca bu maçta Kayseri ekibinin kümede kalma adına 1 puan alması gerekiyor. Bu nedenle Fenerbahçe’yi oldukça zorlu bir maç bekliyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kesintili ve gecikmeli olarak yapılıyor. Ayrıca bu yayınlarda sık sık donma ve kasma sorunları da yaşanıyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayAntalyaspor
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