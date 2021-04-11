Canlı izle Kayserispor Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 34.haftasında Kayserispor Antalyaspor ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım hazırlıklarını tamamladı.

Ev sahibi Kayserispor ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor. Antalyaspor ise ligde 39 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Kayserispor Antalyaspor maçı ne zaman başlayacak?

Kayserispor Antalyaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Antalyaspor:

26’ıncı randevu

Doğan, Avramovski, Uğur Demirok, Kolovetsios, Kvrizic, Behic, Lennon, Muhar, Henrique, İlhan, MuğdatBoffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Amilton, Ufuk, Fredy, Imeri, Podolski

Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig tarihine 25 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlara Kayseri ekibi 12 kez kazanırken Kayserispor 5 kez kazanabildi. İki takım arasındaki 8 maç ise berabere sonuçlandı.

Antalyaspor’da 4 eksik

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu

Zorlu Kayseri deplasmanı öncesi Antalyaspor’da kaptan Hakan Özmert ile Gökdeniz Bayrakdar, Orgill ve Adem Gülüm’ün sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor’da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayserispor Antalyaspor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Kayserispor Antalyaspor maçı

Saat 16:00’da başlayacak olan Kayserispor Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı abone olan kişiler takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig maçlarını beIN Sports aboneleri izleyebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Ülkemizde kaçak yayıncılığı karşı sert yaptırımlar uygulanmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi, bu yayınlar kalitesiz ve güvenli değildir.

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