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Canlı izle Kayseri Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 30.haftasında zirve yarışı veren Galatasaray Kayserispor’da konuk olacak. Futbol severler Kayseri Galatasaray maçını canlı izleme yöntemlerini merak ediyor. Taraftarlar Kayseri Galatasaray beIN Sports 1 şifresiz, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve GS Kayseri maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 18:30
Canlı izle Kayseri Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 30.haftasında Galatasaray Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yolun yeniden galibiyet serisine başlamak isteyen Galatasaray zorlu deplasmana galibiyet için çıkacak.

13 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar Kayserispor Galatasaray maçı canlı izleme yöntemlerini araştırıyor. Süper Lig’de şuana kadar 28 maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 18 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Fatih Terim’in öğrencileri toplamda aldıkları 58 puanla ligde averajla Fenerbahçe’nin üstünde ikinci sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise ligde 31 puana 14.sıraday yer alıyor. Kümede kalma yolunda son haftalarda aldığı kritik puanlarla bir nebze olsun rahatlayan ev sahibi ekipte moraller yerinde.

Eksikler can sıkıyor

Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Ryan Donk ve Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Öte yanan hafta içi sözleşmesi feshedilen Belhanda’nın durumu da gündemden düşmüyor.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Muhtemel ilk 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan

Galatasaray:

Muslera, Linnes, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Onyekuru, Babel, Kerem, Fenandes, Falcao.

Muhtemel ilk 11’lere bakıldığında devre arasında Galatasaray’a katılan ancak gördüğü kırmızı kart nedeniyle geçen hafta Sivas maçında yer alamayan Mostafa Mohammed’in bu maçta da yer alması beklenmiyor. Mohammed’in yerine geçen hafta takımı adına iki gole imza atan ve sakatlıktan formda dönen Falcao yer alacak.

Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle

Kayserispor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Sport kanalının elinde yer alıyor. Bu nedenle Süper Lig karşılaşmalarını izlemek için Digitürk abonesi olunmalıdır. Kayserispor Galatasaray maçını kesintisiz ve canlı olarak izlemek için Digitürk aboneliği olmalıdır.

Bunun dışında yurt dışında yaşayan vatandaşlar veya yurt dışındaki izleyiciler maçı Türksat uydu alıcısı dışından yayın yapan yurt dışı kanalları üzerinden de izleyebilir. Yurt dışındaki vatandaşların maçı yabancı dilde takip edebiliyor.

Bu yöntemlerin yanı sıra maçları yayınlayan bazı kaçak yayın siteleri de bulunmaktadır. Ancak bu siteler yasal olarak suç işlemektedir. Maçları kaçak yollarla izleyen kişilerde yeni düzenlemenin ardından suç işlemiş olmaktadır. Ayrıca kaçak yayın siteleri üzerinden bilgisayarlara virüs bulaşması da mümkündür. Söz konusu sitelerde yayınlar 4-5 dakika geride gelip, çok sayıda reklam nedeniyle maç düzgün ve sağlıklı şekilde izlenmemektedir.

Kayserispor Galatasaray maçını reklamsız, kesintisiz ve HD izlemek için TIKLAYINIZ.



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:10
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KayserisporGalatasarayCanlı İzleBeınsportsJustin Tv
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