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Canlı izle Kasımpaşa Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 36.haftasında Kasımpaşa Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Küme düşmeme yarışında büyük öneme sahip maç öncesi futbol severler Kasımpaşa Medipol Başakşehir canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Kasımpaşa - Başakşehir maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:35
Canlı izle Kasımpaşa Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 36.haftanın kapanışı Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçıyla yapılıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu. Ev sahibi Kasımpaşa 37 puanla ligde 16’ıncı sırada bulunuyor. Kasımpaşa bu maçı kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Başakşehir ise geçen hafta Fenerbahçe yenilgisinin ardından 33 puanla kaldı ve 19’uncu sıraya kadar geriledi. Başakşehir için Kasımpaşa maçı final niteliği taşıyor.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa:

Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Varga, Hajradinovic, Thelin.

Medipol Başakşehir:

Volkan; Rafael, Epureanu, Leonardo, Ömer Ali; Tolga, Mehmet Topal; Aleksic, Guiliano, Visca; Crivelli.

Kasımpaşa’da 5 isim sınırda

Zorlu Başakşehir maçı öncesi Kasımpaşa’da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Haddadi, Ramazan Köse, Varga, Brecka ve Tosic bu maçta kart görürse bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca sezonu kapatan Jeanvier’in yanı sıra Yusuf Erdoğan ve Hodzic’in de bu maçta yer alması beklenmiyor.

Başakşehir’de 6 isim sınırda

Sezon başından itibaren eksiklerle boğuşan Başakşehir’de zorlu Kasımpaşa maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Crivelli, Hasan Ali ve Ponk bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Kasımpaşa Başakşehir maçı saat kaçta başlıyor?

Kasımpaşa Medipol Başakşehir karşılaşması 22 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenet üzerinden canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınla mücadele kapsamında alınan kararla bu yayınları takip eden kişilere de ceza verilmektedir. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi düşük olup, çok sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 18:35
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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaBaşakşehirBeınsports
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