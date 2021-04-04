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Canlı izle Kasımpaşa Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Futbol severler Kasımpaşa Beşiktaş canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Kasımpaşa BJK maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 18:45
Canlı izle Kasımpaşa Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 32.haftasında lider Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir maça hazırlanan Beşiktaş, en yakın rakibi Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kazanarak puan farkını açmak istiyor.

Ev sahibi Kasımpaşa ligde 31 puanla 15’inci sırada yer alırken, Beşiktaş karşısına yeni teknik direktörü Şenol Can ile çıkacak. Milli arada teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da Şenol Can teknik direktör olarak takımın başına getirilmiştir.

Muhtemel 11’ler

KASIMPAŞA:

RAMAZAN, HADERGJONAJ, BRECKA, TOSIC, HADDADI, DRINKWATER, Y.ERDOĞAN, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, VARGA, THELIN

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, NECİP, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, ROSIER, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN

Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı 4 Nisan Pazar günü saat 19:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

Hakem Halil Umut Meler

Kasımpaşa Beşiktaş maçına MHK tarafından Halil Umut Meler atandı. Bu atama aynı zamanda bir hakemin aynı takımın maçına üst üste iki kez atanmasına neden oldu. Halil Umut Meler milli ara öncesi Beşiktaş Fenerbahçe maçında da görev yapmıştı.

Söz konusu atamanın ardından Beşiktaş cephesinden büyük tepki gelmişti. Halil Umut Meler’in maçtaki performansı da merakla bekleniyor.

Beşiktaş yenilmiyor

Kasımpaşa maçı öncesinde Beşiktaş’ın çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik aldığı görülüyor. Siyah beyazlılar sezonun en formda dönemini geçiriyor.

Beşiktaş’ta 6 eksik

Şampiyonluk yolunda farkı açmak isteyen Beşiktaş’ta kritik Kasımpaşa maçında 6 oyuncu forma giyemeyecek. Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Mensah’ın yanı sıra Dorukhan ve Cenk Tosun hastalıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Ayrıca Ghezzal’ın da sarı kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

4 oyuncu kart sınırında

Ligin son virajında Beşiktaş Kasımpaşa karşısına çıkacak. Bu maçta Josef, Larin, Rosier ve Necip kart görmeleri halinde zorlu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle

Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat 19:00’da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Ayrıca maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler yasal olmayıp kaçak yayın yapmaktadır. Yeni düzenleme sonrası söz konusu kaçak yayın sitelerini takip eden kişilerde suç işlemiş olarak görülmektedir. Bu nedenle Süper Lig maçlarını HD, kesintisiz ve reklamsız olarak izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 04.04.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaBeşiktaşSüper LigBeınsports
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