İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.haftasında Kasımpaşa Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maç öncesi futbol severler Kasımpaşa Alanyaspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Kasımpaşa - Alanya maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:45
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Takip Et:

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Kasımpaşa Alanyaspor maçıyla devam ediyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Kasımpaşa ile ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor karşılaşması öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Ligin son haftalarında düşüşe geçen Kasımpaşa ligde kalma adına final maçına çıkacak. Alanyaspor ise Avrupa bileti için bu maçtan mutlak üç puan istiyor.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa

: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Varga, Koomson, Hajradinovic, Thelin

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

Kasımpaşa’da 3 eksik

Kasımpaşa’da Alanyaspor maçı öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Jeanvier, Yusuf Erdoğan ve Hodzic Alanya maçının kadrosunda yer almadı. Ayrıca kadro dışı bırakılan Aytaç Kara’da maçta yer alamayacak.

Alanya tam kadro

Ligin başaltı takımlarından biri olan Alanyaspor, oynadıkları futbolla da beğeni topluyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında da iyi performans gösteren Alanyaspor Kasımpaşa deplasmanına tam kadro geliyor.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman başlayacak?

Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenette canlı ve ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar da görüntü kalitesi düşük olup sık sık donma sorunu yaşanmaktadır. 

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAlanyaBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yeni Malatyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya - Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yeni Malatyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya - Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

Popüler Haberler

Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 9. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Teşkilat son bölüm
Kefaret dizisi 24. bölüm tek parça izle - Fox TV canlı yayın izle 2 Mayıs 2021 Pazar
Kuzeninin kör kurşununa kurban giden Osman toprağa verildi
Yeni Malatyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya - Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
A101 Marketde satılan Piranha tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları
1100 TL pandemi destek sonucu nereden nasıl sorgulanır? 1100 TL pandemi yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Uzaktan banka hesabı nasıl açılır? 2021 Bankaya gitmeden hesap açma işlemleri
Tam kapanmada Eczane çalışma saatleri nasıl? Nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
Nalbur ve hırdavat dükkanı bayilik veren firmalar 2021
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri
Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit biyografisi
Kefaret dizisinin Cansu'su Bahar Ece Yılmaz'ın hayat hikayesi!
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan sunucusu kimdir? Çiğdem Ceylan hakkında bilgiler
Bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Fox TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmek anlamı, tabiri nedir?
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.