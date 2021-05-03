Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Kasımpaşa Alanyaspor maçıyla devam ediyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Kasımpaşa ile ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor karşılaşması öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Ligin son haftalarında düşüşe geçen Kasımpaşa ligde kalma adına final maçına çıkacak. Alanyaspor ise Avrupa bileti için bu maçtan mutlak üç puan istiyor.

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa

Alanyaspor:

Kasımpaşa’da 3 eksik

: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Varga, Koomson, Hajradinovic, ThelinMarafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

Kasımpaşa’da Alanyaspor maçı öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Jeanvier, Yusuf Erdoğan ve Hodzic Alanya maçının kadrosunda yer almadı. Ayrıca kadro dışı bırakılan Aytaç Kara’da maçta yer alamayacak.

Alanya tam kadro

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman başlayacak?

Ligin başaltı takımlarından biri olan Alanyaspor, oynadıkları futbolla da beğeni topluyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında da iyi performans gösteren Alanyaspor Kasımpaşa deplasmanına tam kadro geliyor.

Kasımpaşa Alanyaspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenette canlı ve ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar da görüntü kalitesi düşük olup sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

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