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Canlı izle Karagümrük – Kayseri Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Fatih Karagümrük Kayserispor maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftası Fatih Karagümrük Kayserispor maçıyla başlıyor. Futbol severler Karagümrük Kayseri canlı izle beIN Sports 1 şifresiz izleme ve Justin TV, Taraftarium24, canlı maç izleme yöntemlerini araştırıyor. Fatih Karagümrük Kayserispor maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranı mera ediliyor.

19 Mart 2021 Cuma 15:30
Canlı izle Karagümrük – Kayseri Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Fatih Karagümrük Kayserispor maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’de heyecan 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. 31.haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Kayserispor karşılaşması 19 Mart Cuma saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Viviano, Roco, Hedenstad, Balkovec, Campi, Biglia, Borini, Ndao, Castro, Bertolacci, Sobiech

Kayserispor:

Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak.

Kayseri çıkışta

Kayserispor son olarak geçen hafta Galatasaray’a evinde 3-0 mağlup olsa da son haftalarda çıkışa geçti. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor’un son maçların bakıldığında zor yenilen bir yapıya büründüğü görülüyor.

Fatih Karagümrük’te hoca değişikliği

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ise ilk yılında başarılı bir grafik ortaya koydu. Ancak İstanbul ekibi sürpriz bir kararla teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı. Hafta içerisinde teknik direktör ile yolları ayıran Karagümrük’ün bu maçta nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

Fatih Karagümrük Kayserispor canlı izle

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için Digitürk abonesi olunmalıdır.

Bunun dışında maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmadığı gibi bu siteleri takip etmekte suçtur.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
KayseriKaragümrükSüper LigCanlı İzleNetspor
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