Canlı izle Karagümrük – Kayseri Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Fatih Karagümrük Kayserispor maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’de heyecan 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. 31.haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Kayserispor karşılaşması 19 Mart Cuma saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Kayserispor:

Kayseri çıkışta

Viviano, Roco, Hedenstad, Balkovec, Campi, Biglia, Borini, Ndao, Castro, Bertolacci, SobiechDoğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak.

Kayserispor son olarak geçen hafta Galatasaray’a evinde 3-0 mağlup olsa da son haftalarda çıkışa geçti. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor’un son maçların bakıldığında zor yenilen bir yapıya büründüğü görülüyor.

Fatih Karagümrük’te hoca değişikliği

Fatih Karagümrük Kayserispor canlı izle

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ise ilk yılında başarılı bir grafik ortaya koydu. Ancak İstanbul ekibi sürpriz bir kararla teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı. Hafta içerisinde teknik direktör ile yolları ayıran Karagümrük’ün bu maçta nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

Fatih Karagümrük Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için Digitürk abonesi olunmalıdır.

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