Canlı izle İstanbul Başakşehir Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle

30.hafta bugün İstanbul’da başlıyor. Haftanın ilk maçında Medipol Başakşehir evinde ligin lideri olan Beşiktaş’ı ağırlayacak. Her iki takımda da önemli eksikler var. İki takımda 3 puan mücadelesi içerisinde olacak. Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Gökhan Töre forma giyemeyecekken ; Başakşehir’de ise sakatlığı devam eden Nacer Chadli , Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen , Mahmut Tekdemir, Junior Fenandes ve Leo Duarte forma giyemeyecek.

Başakşehir –Beşiktaş maçının saati ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak ?

Ligin lideri Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir’le bu akşam saat 19:00’da karşılaşacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

İki takımın muhtemel 11’leri

Başakşehir kalede Volkan defans hattında Ömer, Ponck,Epureanu ve Hasan orta sahada Guilano, Mehmet , Deniz , Berkay, ve Aleksic hücumda ise Crivelli’nin oynaması bekleniyor.

Beşiktaşta ise kalede ersin görev alacak. Defans hattında Rosier, Wellinton, Vida ve N’sakala ( Rıdvan) orta sahada Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic ve Larin hücumda da Aboubakar’ın oynaması bekleniyor.

Sarı kart alarmı

Medipol Başakşehir’de beş oyuncu kart sınırında. Bu oyuncular ; Enzo Crivelli, Epureanu, Ömer Ali ,Aleksic ve Mahmut. Kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Yukatel Denizlispor’a karşı oynayamayacak.

Beşiktaş’ta ise Necip , Rosier, Ghezzal, ve Josef kart görürse bir sonraki hafta da Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

Kaçak yayınlara itibar edilmemeli

Maç izleyicileri sıklıkla kaçak yayınlara başvursa da bu yayınlar tehlike ve illegaldir. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için yayını Bein Sports1 ekranlarından izleyin.

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