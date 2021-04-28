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Canlı izle Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Kümede kalma adına final niteliğindeki maç öncesi futbol severler Kayserispor Denizlispor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Kayseri Denizli maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:43
Canlı izle Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 38.haftasında kümede kalma yarışı veren Kayserispor ile Denizlispor karşılaşacak. Her iki takım adına final niteliği taşıyan maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Kayserispor bu maç öncesinde ligde 35 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Denizli temsilcisi ise ligde 28 puanla son sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Lennon, Avramovski, Attamah, Henrique, Alibec, İlhan Parlak.

Denizlispor:

Cenk, Özer, Fabiano, Oğuz, Ben Mohamed, Kubilay, Mesanovic, Diskerud, Murawski, Sagal, Rodallega.

Kayseri 5 maçtır kazanamıyor

Kümede kalma savaşının nefes kestiği son haftalarda Kayserispor’un düşüşe geçtiği görülüyor. Kayseri ekibi çıktığı son 5 maçta galibiyet alamazken yalnızca 3 puan toplayabildi.

Kayserispor küme düşmeme yarışında rakiplerinden biri olan Denizlispor’u sahasında yenerek avantajı yakalamak istiyor.

Denizli’de eksikler can sıkıyor

Denizlispor 28 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeşil siyahlılar kalan 5 maçta kümede kalma adına ümitlenmek adına Kayseri karşısında ligin en kritik maçına çıkacak. Bu maç öncesi deplasman ekibinde sakatlığı devam eden Ahmet Yasin’in dışında Hüseyin Altıntaş, Recep Niyaz, Cenk Gönen, Sacko ve Mustafa Yumlu’nun hafif sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların maçta yer alıp almayacağı belli değil.

Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman başlıyor?

Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçları intenette ücretsiz şekilde yayınlayan sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi virüs bulaştırma riski olduğunda tehlikelidir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:43
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporDenizlisporBeınsports
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