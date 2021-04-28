Canlı izle Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında kümede kalma yarışı veren Kayserispor ile Denizlispor karşılaşacak. Her iki takım adına final niteliği taşıyan maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Kayserispor bu maç öncesinde ligde 35 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Denizli temsilcisi ise ligde 28 puanla son sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Denizlispor:

Kayseri 5 maçtır kazanamıyor

Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Lennon, Avramovski, Attamah, Henrique, Alibec, İlhan Parlak.Cenk, Özer, Fabiano, Oğuz, Ben Mohamed, Kubilay, Mesanovic, Diskerud, Murawski, Sagal, Rodallega.

Kümede kalma savaşının nefes kestiği son haftalarda Kayserispor’un düşüşe geçtiği görülüyor. Kayseri ekibi çıktığı son 5 maçta galibiyet alamazken yalnızca 3 puan toplayabildi.

Denizli’de eksikler can sıkıyor

Kayserispor küme düşmeme yarışında rakiplerinden biri olan Denizlispor’u sahasında yenerek avantajı yakalamak istiyor.

Denizlispor 28 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeşil siyahlılar kalan 5 maçta kümede kalma adına ümitlenmek adına Kayseri karşısında ligin en kritik maçına çıkacak. Bu maç öncesi deplasman ekibinde sakatlığı devam eden Ahmet Yasin’in dışında Hüseyin Altıntaş, Recep Niyaz, Cenk Gönen, Sacko ve Mustafa Yumlu’nun hafif sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların maçta yer alıp almayacağı belli değil.

Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman başlıyor?

Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak. Kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

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