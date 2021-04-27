Canlı izle Hatayspor Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Hatay Gençlerbirliği maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38’inci haftasında Avrupa kupalarına katılmak isteyen Hatayspor küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Süper Lig’deki ilk sezonda büyük bir çıkış yakalayan Hatayspor ligin dişli ekiplerinden biri olarak görülüyor. Gençlerbirliği ise kümeme düşmeme yarışında her maça final olarak çıkıyor.

Gençlerbirliği ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alırken ev sahibi Hatayspor 54 puanla ligde 6’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Hatayspor:

Gençlerbirliği:

Hatay’da 3 eksik

Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, DioufÜbeyd, Johansson, Angelo, Metehan, Halil, Soner, Motta, Sio, Lima, Candeias, Stancu

Zorlu Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Hatayspor’da 3 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Yavuz Buğra Boyar, Selim Ilgaz ve Soner Önek karşılaşmada yer alamayacak. Öte yandan Güney ekibinde cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

Gençlerde korona krizi yaşanıyor

Kümede kalma yarışında her maça final olarak çıkan Gençlerbirliği’nde koronavirüse yakalanan isimler teknik heyeti zorluyor. Başkent ekibinde Ömürcan Artan, Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ, Ayite ve Nordfeldt karantinada olmaları nedeniyle Hatay’a götürülmedi.

Hatayspor Gençlerbirliği maçı ne zaman başlayacak?

Sakatlığını atlayan Zargo Toure’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Hatayspor Gençlerbirliği karşılaşması 27 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. ayrıca kaçak yayınlar 4-5 dakika geriden gelmektedir. Kaçak yayınlardaki reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.