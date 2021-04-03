Canlı izle Hatayspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Hatay GS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray ligin dişli takımlarından Hatayspor’a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı ekip 61 puanla lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ligde son viraja girilirken, Fatih Terim ve öğrencilerinin puan kaybına tahammülü bulunmuyor.

Muhtemel 11’ler

Hatayspor:

Galatasaray:

Galatasaray eksikler can sıkıyor

Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Akintola, DioufMuslera, Şener, Donk, Ozonwafor, Saracchi, Etebo, Ömer, Feghouli, Arda, Onyekuru, Mohamed

Galatasaray’da zorlu Hatayspor maçı öncesi Marcao, Luyindama, Yedlin kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Milli takımdan dönen Taylan ve Emre Kılınç da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Eksik oyuncuların yanı sıra PFDK’dan ceza alan Fatih Terim ve Ümit Davala’da karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Hakem değişti

Hatayspor Galatasaray maçında ilk olarak Fırat Aydınus’un görev yapacağı açıklanmıştı. 2.5 yıl sonra Fırat Aydınus’un Galatasaray maçına atanması gündem olurken, Aydınus’un koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Hatayspor’da Boupendza krizi

Ev sahibi Hatayspor’da milli takımdan dönen Boupendza’nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ancak oyununun test sonucunun negatife döndüğü öğrenildi. Boupendza’nın Galatasaray maçında oynaması zor görünüyor.

Öte yandan Hatayspor’da Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Önek sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis ise cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Fatih Terim sistemi değiştiriyor

Falcao’nun sakatlıktan dönmesinin ardından çift forvetli sisteme dönen ancak bu maçlarda puan kaybı yaşayan Galatasaray’da Fatih Terim kararından döndü. Tecrübeli teknik adamın bu maçta yeninden üçlü oyuna dönmesi ve forvet hattında devre arasında takıma katılan Mostafa Mohammed’in forvette görev yapması bekleniyor.

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Hatayspor Galatasaray maçı 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunmaktadır.

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