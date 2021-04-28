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Canlı izle Göztepe Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe TS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında Göztepe Trabzonspor ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi futbol severler Göztepe Trabzonspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Göztepe - TS maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:45
Canlı izle Göztepe Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’de 38’inci hafta heyecanı Göztepe Trabzonspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligin iki iyi futbol oynayan ekibinin karşılaşacağı maç öncesi nefesler tutuldu.

Trabzonspor bu sezon çıktığı 36 lig maçında 63 puan toplayarak 4’üncü sıraya yükseldi. Ev sahibi Göztepe ise ligde 35 maçtan 41 puan toplayarak 10’uncu sıraya yükseldi.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

ARDA, KERIM, GASSAMA, BERKAN, MURAT, DIABATE, ANDERSON, NWOBODO, NDIAYE, TRIPIC, IDEYE

TRABZONSPOR:

UĞURCAN, SERKAN, HOSSEINI, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

İki ekibin 7’ini karşılaşması

İzmir ekibi Göztepe’nin 14 yıl sonra Süper Lig’e çıkmasının ardından Trabzonspor ile 7 karşılaşması bulunuyor. Bu maçlarda taraflar 3’er galibiyet alırken 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Hakem belli oldu

Göztepe Trabzonspor karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Göz-Göz tam kadro

Göztepe karantina süresi tamamlanan Alparslan Öztürk bu maçla birlikte formasına kavuşuyor. İzmir ekibinde bu maç öncesi tek eksik sakatlığı bulunan Mihojevic olarak öne çıkıyor.

Trabzon’da 3 eksik

Trabzonspor’da zorlu Göztepe deplasmanı öncesi kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak dışında Trondsen, Yunus Mallı ve Edgar Ie  sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Bu isimlerinde dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman başlıyor?

Göztepe Trabzonspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü sat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi süper lig yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunuyor.

Buna karşın maçları intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlarla mücadele kapsamında bu yayınları izleyen kişilerde yeni düzenleme sonrası ceza verilmektedir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeTrabzonsporBeınsport
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