Canlı izle Göztepe Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Sivasspor Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Zorlu karşılaşmaya saatler kala iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe Sivasspor maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe:

Sivasspor:

Göztepe 3’te 3 peşinde

İrfan Can, Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Cherif NdiayeAli Şaşal, Uğur, Samba Camara, Alaaddin, Robin Yalçın, Isaac Coffie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr, Boyd, Yatabare

Teknik direktör Ünal Karaman’ın gelişiyle çıkışa geçen Göztepe, son iki maçını kazandı. İzmir temsilcisi Sivas maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Öte yandan Göztepe’de zorlu maç öncesi kart cezalısı Alpaslan Öztürk dışında eksik bulunuyor.

Sivas’ta eksikler can sıkıyor

Göztepe deplasmanı öncesi Sivasspor’da 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Yiğidolar zorlu maçta Claudemir, Casimir Ninga, Ahmet Oğuz, Serge Rybalka’dan yararlanamayacak.

Ali Şansalan görev yapacak

Öte yandan kırmızı beyazlı ekip ligin ilk yarısında zorlansa da son 7 haftada yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın öğrencileri bu maçı kazanarak Avrupa potasına girmek istiyor.

20 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak olan Göztepe Sivasspor maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Göztepe Sivasspor maçı canlı izle

Göztepe Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı Digitürk abonesi olan kişiler takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

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