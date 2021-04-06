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Canlı izle Göztepe Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında Göztepe Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Futbol severler Göztepe – Çaykur Rizespor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Göztepe Rizespor maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

06 Nisan 2021 Salı 15:45
Canlı izle Göztepe Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Göztepe Çaykur Rizespor maçıyla devam ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın maçı öncesi ev sahibi Göztepe 40 puanla 10’uncu sırada yer alırken, deplasman ekibi Rizespor 35 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Göztepe Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Çaykur Rizespor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Göztepe:

İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, Jahovic

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund

Göztepe tam kadro

Zorlu Rizespor maçı öncesinde son 3 maçını kazanamayan Göztepe kötü gidişata bu maçla birlikte son vermek istiyor. İzmir temsilcisinin zorlu Rize maçı öncesinde eksik bir oyuncusu bulunmuyor.

Rize’de 4 eksik

Çaykur Rizespor zorlu Göztepe deplasmanına sakatlıkları devam eden Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kat cezası olan Skoda götürülmedi. Öte yandan uzun süredir sakat olan yıldız golcü Loic Remy maç kafilesine alındı.

Ünal Karaman eski takımına karşı

Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, eski takımı Çaykur Rizespor’a karşı ilk maçına çıkacak. Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Rize ekibi 3-2 kazandı.

Göztepe Çaykur Rizespor maçı 

Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını Digitürk yani beIN Sports aboneleri izleyebiliyor.

Öte yandan karşılaşmayı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu yayınlar kaçak olup, yasal değildir. Ayrıca yeni düzenleme sonrasında kaçak yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır. Söz konusu sitelerdeki yayınlar üzerinden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunduğu gibi, kaçak yayınlarda maçlar reklamlı, düşük kalitede ve kesintili şekilde ekranlara getirilmektedir. Maç keyfinin kesintisiz ve HD şekilde izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
GöztepeRizesporBeIN SportsCanlı İzleSüper Lig
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