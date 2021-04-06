Canlı izle Göztepe Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Göztepe Çaykur Rizespor maçıyla devam ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın maçı öncesi ev sahibi Göztepe 40 puanla 10’uncu sırada yer alırken, deplasman ekibi Rizespor 35 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Göztepe Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Çaykur Rizespor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Göztepe:

İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, Jahovic

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund

Göztepe tam kadro

Rize’de 4 eksik

Zorlu Rizespor maçı öncesinde son 3 maçını kazanamayan Göztepe kötü gidişata bu maçla birlikte son vermek istiyor. İzmir temsilcisinin zorlu Rize maçı öncesinde eksik bir oyuncusu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor zorlu Göztepe deplasmanına sakatlıkları devam eden Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kat cezası olan Skoda götürülmedi. Öte yandan uzun süredir sakat olan yıldız golcü Loic Remy maç kafilesine alındı.

Ünal Karaman eski takımına karşı

Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, eski takımı Çaykur Rizespor’a karşı ilk maçına çıkacak. Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Rize ekibi 3-2 kazandı.

Göztepe Çaykur Rizespor maçı

Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını Digitürk yani beIN Sports aboneleri izleyebiliyor.

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