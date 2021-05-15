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Canlı izle Göztepe Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 42.haftasında Beşiktaş Göztepe deplasmanına şampiyonluk için çıkacak. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği maç öncesi futbol severler Göztepe Beşiktaş canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Göztepe - BJK maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:11
Canlı izle Göztepe Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 42’inci son haftasında lider Beşiktaş Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk için sahaya çıkacak olan kara kartal bu karşılaşmadan mutlak galibiyet hedefliyor. Beşiktaş Göztepe’yi yenerek İzmir’de şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Beşiktaş bu maç öncesinde ligde 81 puanla Galatasaray’ın +2 averaj önünde lider konumda yer alıyor. Siyah beyazlılar averaj avantajıyla şampiyonluğa bir adım daha yakında konumda bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

GÖZTEPE:

İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

Hakem Fırat Aydınus

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Göztepe Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

İzmir’e tam kadro gidildi

Siyah beyazlı ekipte alınan karar doğrultusunda sakat veya cezalı olsa da tüm oyuncular İzmir deplasmanına götürüldü. Tam kadro olarak İzmir’e gelen kara kartal İzmir’de şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Eksikler can sıkıyor

Son haftalarda yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kritik puan kayıpları yaşayan Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Kara kartalda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Aboubakar, Oğuzhan Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic’in durumu maç saatinde belli olacak.

Milyonluk maç

Beşiktaş Göztepe karşısında alacağı galibiyetle çok büyük ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluğun yanı sıra bu maç ekonomik sorun yaşayan siyah beyazlı ekibe büyük katkı sağlayacak. Lig şampiyonu bu sezon 63 TL alacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ne direk katılım hakkı elde eden Beşiktaş buradan da 230 milyon TL gelir elde edecek.

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Beşiktaş karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Büyük heyecan sahne olacak şampiyonluk maçı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan karşılaşmayı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Kaçak yayın yapan siteler üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Süper Lig maçlarını güvenli ve HD kalitede izlemek için en ideal yöntem beIN Sports abonesi olmakta geçiyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:11
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