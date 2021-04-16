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Canlı izle Gençlerbirliği Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Sivasspor maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 35.haftasında Gençlerbirliği Sivasspor ile karşılaşıyor. Futbol severler Gençlerbirliği Sivasspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Gençlerbirliği Sivasspor maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 15:45
Canlı izle Gençlerbirliği Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Sivasspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 35.haftasında Gençlerbirliği sahasında Sivasspor’u konuk ediyor. Küme düşme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile üst sıralara çıkmak isteyen Sivasspor maçı öncesi nefesler tutuldu.

Başkent temsilcisinin bu maç öncesinde 31 puanı bulunurken, 19’uncu sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde 47 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Halil, Angelo, Polomat, Motta, Soner, Candeias, Sefa, Ayite, Lima

Sivasspor:

Samassa, Oğuz, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Claudemir, Max Gradel, Boyd, Yatabare

Gençlerbirliği Sivasspor maçı ne zaman başlayacak?

Gençlerbirliği Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Sivas’ta 3 eksik

Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Sivasspor’da zorlu maç öncesi Ziya Erdal ve Appindangoye’nin sakatlıkları bulunuyor. Bu iki ismin yanı sıra kart cezalısı olan kaptan Hakan Arslan da bu maçta görev yapamayacak.

Gençlerbirliği’nde iki eksik

Son haftalarda teknik direktör Özcan Bizati ile çıkışa geçen Gençlerbirliği’nde zorlu Sivas maçı öncesi Arda Kızıldağ cezası, Toure ve Mustafa Akbaş ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği Sivasspor maçı canlı izle

16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak olan Gençlerbirliği Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunmaktadır. Anca bu siteler yasal olmadığı gibi kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kalitesiz ve kesintili olmasının yanı sıra güvenli değildir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiSvassporSüper LigBeınsports
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