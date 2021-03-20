Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattında yer alan iki ekibin karşılaşması merakla bekleniyor.

Geçen hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmeyi başaran Gençlerbirliği Kasımpaşa’yı da yenerek ligde kalma mücadelesinde moral bulmak istiyor. Eryaman Stadı’nda saat 13:30’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Kasımpaşa:

Gençlerbirliği’nde 3 eksik

Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro LimaRamazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin

Başkent ekibinde zorlu Kasımpaşa maçı öncesi Zargo Toure ve Giovanni Sio’nun sakatlıkları bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Diego Angelo’nun durumu ise maç saati belli olacak.

Gençlerbirliği’nde teknik direktör koltuğuna Özcan Bizati getirildi ve yeni teknik direktörle beraber ligin son sırasında yer alan başkent ekibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenmişti. Kasımpaşa maçı öncesi Gençlerbirliği 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa’da sakatlar can sıkıyor

Hakem Arda Kardeşler

Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Kasımpaşa’da Julian Jeanvier sakatlığı, Bistrovic ise cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu iki ismin yanı sıra Tarkan Serbet, Koita ve Hodzic’in de maçta yer alması zor görünüyor.

20 Mart Cumartesi günü saat 13:30’da Eryaman Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği Kasımpaşa karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı izle

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

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