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Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Futbol severler Gençlerbirliği Kasımpaşa beIN Sports 1 şifresiz canlı izle Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 13:00
Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattında yer alan iki ekibin karşılaşması merakla bekleniyor.

Geçen hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmeyi başaran Gençlerbirliği Kasımpaşa’yı da yenerek ligde kalma mücadelesinde moral bulmak istiyor. Eryaman Stadı’nda saat 13:30’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro Lima

Kasımpaşa:

Ramazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin

Gençlerbirliği’nde 3 eksik

Başkent ekibinde zorlu Kasımpaşa maçı öncesi Zargo Toure ve Giovanni Sio’nun sakatlıkları bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Diego Angelo’nun durumu ise maç saati belli olacak.

Gençlerbirliği’nde teknik direktör koltuğuna Özcan Bizati getirildi ve yeni teknik direktörle beraber ligin son sırasında yer alan başkent ekibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenmişti. Kasımpaşa maçı öncesi Gençlerbirliği 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa’da sakatlar can sıkıyor

Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Kasımpaşa’da Julian Jeanvier sakatlığı, Bistrovic ise cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu iki ismin yanı sıra Tarkan Serbet, Koita ve Hodzic’in de maçta yer alması zor görünüyor.

Hakem Arda Kardeşler

20 Mart Cumartesi günü saat 13:30’da Eryaman Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği Kasımpaşa karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı izle

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Maçları intenet üzerinden bazı siteler de yayınlıyor. Ancak bu maçlar yasal değildir. Maç izleyicileri sıklıkla kaçak yayınlara başvursa da bu yayınlar tehlike ve illegaldir. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için yayını Bein Sports1 ekranlarından izleyin.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiKasımpaşaBeınsportsSüper Lig
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