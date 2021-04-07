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Canlı izle Gençlerbirliği BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında Gençlerbirliği BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Futbol severler Gençlerbirliği – BB Erzurumspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:45
Canlı izle Gençlerbirliği BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 33.haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı oynanacak. Karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Gençlerbirliği 30 puanla 19’uncu sırada yer alırken, deplasman ekibi Erzurum rakibinin 1 basamak gerisinde ve 27 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Mustafa, Arda, Halil, Soner, Motta, Sefa, Murat, Candeias, Stancu

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Costa, Schewchlen, Bergdich, Omolo, Aatif, Obertan, Rashani, Emrah, Gomes

Hakem Suat Arslanboğa

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Erzurum Yılmaz Vural’la ilk galibiyetini istiyor

Küme düşme hattında yer alan BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal’ın ardından göreve tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural getirildi. Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşısına ilk galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan zorlu karşılaşma öncesi Erzurum’da Novikovas ve Cenk Ahmet dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Özcan Bizati çıkışı sürdürmek istiyor

Gençlerbirliği’nde teknik direktör Özcan Bizati’nin takımın başına gelmesiyle çıkış başladı. Tecrübeli teknik adam ilk maçında Fenerbahçe’yi yenmişti. Bu galibiyetin ardından çıkışa geçen başkent ekibi çıkışını sürdürmek istiyor.

Kırmızı siyahlılarda zorlu maç öncesi tek eksik ise savunmanın kilit ismi Toure olarak öne çıkıyor.

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak?

Gençlerbirliği Erzurumspor maçı saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Süper Lig’in yayın haklarını beIN Medya elinde bulunduruyor. Bu nedenle maçları aboneler takip edebiliyor.

Öte yandan maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Karşılaşmayı kesintisiz ve HD izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiBb ErzurumsporSüper Lig
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