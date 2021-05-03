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Canlı izle Gaziantep FK Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep - Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.haftasında Gaziantep FK Sivasspor ile karşılaşıyor. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi futbol severler Gaziantep FK Sivasspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Gaziantep - Sivas maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:13
Canlı izle Gaziantep FK Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep - Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Avrupa bileti almak isteyen iki ekip Gaziantep FK ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ligin iyi futbol oynayan iki ekibin karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu maç öncesi ev sahibi Gaziantep FK ligde 54 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde 55 puanla rakibinin bir basamak önünde yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Dicko

Sivasspor:

Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

Gaziantep’te 3 eksik

Ligde sallantılı bir süreç yaşayan Gaziantep FK geçen hafta aldığı galibiyetin ardından toparlandı. Zorlu Sivas maçı öncesi ise ev sahibinde Djilobodji cezası, Kana Bıyık ve Vetrih’in sakatlığı bulunuyor. Bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Sivas kaybetmiyor

Ligin ikinci yarısına damga vuran Sivasspor ligde son 14 maçı kaybetmedi. Zorlu Gaziantep deplasmanı öncesi de Sivasspor’da Yatabare, Rybalka ve Appindangoye’nin sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerin dışından cezalı bir isimde bulunmuyor.

Gaziantep FK Sivasspor maçı saat kaçta başlıyor?

Gaziantep FK Sivasspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenet üzerinden canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler yasal olmadığı gibi kaçak yayın yapmaktadır. Ayrıca bu sitelerde sık sık donma ve kasma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKSivassporBeınsports
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