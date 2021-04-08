Canlı izle Gaziantep FK Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligin dişli takımlarından Gaziantep FK 47 puanla ligde 8’inci sırada yer alıyor. Son şampiyon Başakşehir ise ligde 33 puanla küme düşme hattının üzerinden 16’ıncı sırada yer alıyor.

Başakşehir geçen hafta Yeni Malatya karşısına aldığı galibiyetle küme düşme hattının üzerine çıktı ve bir nebze olsun rahatladı. Gaziantep FK ise geçen haftayı BAY geçti. İki takımda son iki maçında 4’er puan aldı.

Gaziantep’te eksikler can sıkıyor

Gaziantep FK’da zorlu Başakşehir maçı öncesi iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. İki futbolcunu yan ısıra Kana Bıyık, Muhammed Demir ve Jefferson sakatlıkları, Andre Sousa ise cezası nedeniyle maçta görev yapamayacak.

Başakşehir’de 5 isim kart sınırında

Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaratan ve küme düşme hattına kadar gerileyen Başakşehir’de zorlu maç öncesi 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Başakşehir:

Gaziantep FK Başakşehir maçı kaçta başlıyor?

Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında yer alamayacak.Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, MuhammetVolkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Deniz, Giuliano, Demba Ba

Gaziantep FK Başakşehir karşılaşması bugün saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak ekranlara getirilecek. Mücadeleyi beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Bu nedenle maçları izlemek için abone olunması gerekiyor. Bunun yanı sıra maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç niteliğindedir ve bu yayınları izleyenler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.