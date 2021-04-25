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Canlı izle Gaziantep FK BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında Gaziantep FK BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi futbol severler Gaziantep FK BB Erzurumspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Gaziantep - Erzurum maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 15:47
Canlı izle Gaziantep FK BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 37.haftasında heyecan Gaziantep FK BB Erzurumspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan Gaziantep FK ile küme düşmeme yarışı veren BB Erzurumspor karşılaşması öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Ev sahibi Gaziantep FK ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet alamazken 51 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Son haftalarda çıkışa geçen Erzurum ekibi ise ligde 34 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Çağlar, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Rashid, Vetrih, Maxim, Güray, Mirallas, Muhammet

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes

Gaziantep’te tek eksik

Ligin ikinci yarısında teknik direktör Sa Pinto ile inişli çıkışlı bir grafik çizen Gaziantep FK’da zorlu Erzurum karşılaşması öncesi tek eksik Kana Bıyık olarak öne çıkıyor. Kırmızı siyahlı ekipte Kana Bıyık dışında bir eksik bulunmazken, geçen hafta kart görerek cezalı duruma düşen Sa Pinto karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Erzurum tam kadro

Küme düşmeme yarışında her maça final niteliğinde çıkan BB Erzurumspor’da kritik Gaziantep deplasmanı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak geçen hafta içinde kadro dışı bırakılan El Kabir, Darri, Aatıf ve Da Costa karşılaşmada yer alamayacak.

Gaziantep FK BB Erzurumspor karşılaşması ne zaman?

Gaziantep FK BB Erzurumspor karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Küme düşme hattını yakında ilgilendiren maçı beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi lig maçlarının yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Buna karşın maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, suç işlemektedir. Ayrıca bu yayınları takip eden kişilere de yeni düzenleme sonrası ceza verilmektedir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepErzurumsporBeınsports
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