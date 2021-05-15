İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Canlı izle Galatasaray Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS - Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 42'inci son haftasında Galatasaray şampiyonluk için Yeni Malatya karşısına çıkıyor. Büyük heyecana sahne olacakmaç öncesi futbol severler Galatasaray Yeni Malatyaspor canlı izle beIN Sports 1 şifresiz, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve GS - Yeni Malatya Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:15
Canlı izle Galatasaray Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS - Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Takip Et:

Süper Lig’in 42’inci son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Şampiyon yarışında mutlak üç puan hedefleyen Galatasaray şampiyon için İzmir’de gelen haberi bekleyecek.

Bu maç öncesinde Beşiktaş ile 81’er puanda bulunan Galatasaray -2 averajla ikinci sırada bulunuyor. Fatih Terim ve öğrencileri Beşiktaş’ın kazanması durumunda bu maçta en az 4 farklı kazanmak zorunda.

GALATASARAY:

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

YENİ MALATYA:

ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Hakem belli oldu

Şampiyonluk yarışında nefes kesecek Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türk Telekom’a 2 bin seyirci alınacak

Pandemi nedeniyle bu sezon lig maçları seyircisiz oynanmıştı. Sezonun sonuna şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray, daha önce rakiplerini statlara belli sayıda seyirci almasına karşın TFF’nin bu kulüplere para cezası vererek durumu geçiştirmesine tepki göstermişti. Sarı kırmızılı yönetim şampiyonluk için sahaya çıkacağı Yeni Malatyaspor maçına 2 bin civarında seyirci almaya karar verdi.

1 milyon Euro prim verilecek

Sezonun sonunda çıkışa geçen ve şampiyonluğu son maça taşıyan Galatasaray’da yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı kırmızılı yönetim şampiyon olunması halinde oyunculara 1 milyon Euro yaklaşık 10 milyon TL prim dağıtacağını açıkladı.

Muslera tarihe geçebilir

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fenando Muslera daha önce Galatasaray formasıyla 5 kez şampiyon olmuştu. Ligde en çok şampiyon olan kaleci unvanı 6 şampiyonluk ile Şenol Güneş’in elinde bulunurken, Muslera bu sezon şampiyon olması halinde bu unvana ortak olacak. Yerli kaleciler arasında 5 şampiyonluk gören Volkan Demirel ve Rüştü Reçber en çok şampiyon olan kaleciler arasında yer alıyor. Ancak Muslera şu anda en çok şampiyon olan yabancı kaleci konumda bulunuyor.

Mohammed ilk 11’de

Kritik Malatya maçı öncesi kadro da merakla bekleniyor. Fatih Terim şampiyonluk maçında son haftalarda formunu yükselten Mostafa Mohammed’e ilk 11’de şans verecek. Mısırlı golcü geçen hafta Denizli filelerine iki gol atmıştı.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için abone olunması gerekmektedir.

Bunun dışında maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu siteleri takip etmekte suçtur. Ayrıca söz konusu sitelerde maçlar kalitesiz ve reklam şekilde verilmektedir. Bu sitelerdeki reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Canlı izle Galatasaray Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS - Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kayserispor Fenerbahçe Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri - FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı dizisi hangi diziden uyarlama?
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül hakkında bilgiler
Canlı izle Göztepe Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kuzey Yıldızı dizisindeki Fahriye karakteri kimdir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Kardeşlerim Emel kimdir? Aylin Akpınar yaşı, boyu, sevgilisi
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika (Güneş Emir) kimdir?
Kayserispor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
TV 8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Savaşçı 105. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle!
WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?
Yaralı Kalbim 95. bölüm izle 10 Mayıs Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Galatasaray Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.