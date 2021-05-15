Canlı izle Galatasaray Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS - Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 42’inci son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Şampiyon yarışında mutlak üç puan hedefleyen Galatasaray şampiyon için İzmir’de gelen haberi bekleyecek.

Bu maç öncesinde Beşiktaş ile 81’er puanda bulunan Galatasaray -2 averajla ikinci sırada bulunuyor. Fatih Terim ve öğrencileri Beşiktaş’ın kazanması durumunda bu maçta en az 4 farklı kazanmak zorunda.

GALATASARAY:

YENİ MALATYA:

Hakem belli oldu

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMEDERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Şampiyonluk yarışında nefes kesecek Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türk Telekom’a 2 bin seyirci alınacak

Pandemi nedeniyle bu sezon lig maçları seyircisiz oynanmıştı. Sezonun sonuna şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray, daha önce rakiplerini statlara belli sayıda seyirci almasına karşın TFF’nin bu kulüplere para cezası vererek durumu geçiştirmesine tepki göstermişti. Sarı kırmızılı yönetim şampiyonluk için sahaya çıkacağı Yeni Malatyaspor maçına 2 bin civarında seyirci almaya karar verdi.

1 milyon Euro prim verilecek

Muslera tarihe geçebilir

Sezonun sonunda çıkışa geçen ve şampiyonluğu son maça taşıyan Galatasaray’da yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı kırmızılı yönetim şampiyon olunması halinde oyunculara 1 milyon Euro yaklaşık 10 milyon TL prim dağıtacağını açıkladı.

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fenando Muslera daha önce Galatasaray formasıyla 5 kez şampiyon olmuştu. Ligde en çok şampiyon olan kaleci unvanı 6 şampiyonluk ile Şenol Güneş’in elinde bulunurken, Muslera bu sezon şampiyon olması halinde bu unvana ortak olacak. Yerli kaleciler arasında 5 şampiyonluk gören Volkan Demirel ve Rüştü Reçber en çok şampiyon olan kaleciler arasında yer alıyor. Ancak Muslera şu anda en çok şampiyon olan yabancı kaleci konumda bulunuyor.

Mohammed ilk 11’de

Kritik Malatya maçı öncesi kadro da merakla bekleniyor. Fatih Terim şampiyonluk maçında son haftalarda formunu yükselten Mostafa Mohammed’e ilk 11’de şans verecek. Mısırlı golcü geçen hafta Denizli filelerine iki gol atmıştı.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için abone olunması gerekmektedir.

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