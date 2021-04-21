Canlı izle Galatasaray Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS TS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 36.haftasında Galatasaray Trabzonspor derbisi heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk yarışında en kritik maçlardan birine çıkacak olan Galatasaray zorlu rakibini yenerek Beşiktaş ile olan puan farkını azaltmak istiyor.

Sarı kırmızılıların bu maç öncesi ligde 65 puanı bulunuyor. Trabzonspor ise ligde 59 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Trabzonspor:

Galatasaray’da 6 eksik

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil (Babel)Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Zorlu Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray’da eksikler can sıkıyor. Sarı kırmızılı ekipte sezonu kapatan Omar’ın yanı sıra Yedlin, Linnes, Falcao’nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca cezalı Ryan Donk ile karantinada olan Mohammed bu maçta yer alamayacak.

Trabzon’da eksikler dönüyor

Bordo mavililerde zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi sakatlıklarını atlatan Ekuban ve Adülkadir Ömür maç kadrosuna alınacak. Sakatlıkları devam eden Afobe, Yunus Mallı, Trondsen ile kart cezalısı Yusuf Sar bu maçta yer alamayacak.

Karadeniz temsilcisinde derbi öncesi Bakasetas sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trabzon deplasman kanesine güveniyor

Terim orta sahayı bozmayacak

Bordo mavililer bu sezon Süper Lig’de çıktığı son 14 deplasman maçında yenilmedi. Bordo mavililer deplasmandaki iyi performanslarını Galatasaray derbisinde de sürdürerek sonuca gitmek istiyor. Bordo mavililer 14 deplasman maçında 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti.

Teknik direktör Fatih Terim Göztepe maçında takımın performansından memnun olduğunu ifade etmişti. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor karşısında da takımı bozmayı düşünmüyor. Terim özellikle orta sahadaki iki isim Gedson ve Taylan’la özel olarak ilgileniyor. Bu iki oyuncunun maçın kilit ismi olabileceği söyleniyor.

Fatih Terim Taylan ve Gedson’a rakibi karşılarken, beklere destek vermeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor?

Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Derbi maçını beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan karşılaşmayı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Kaçak yayın yapan siteler üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Süper Lig maçlarını güvenli ve HD kalitede izlemek için en ideal yöntem beIN Sports abonesi olmakta geçiyor.

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