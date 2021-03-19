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Canlı izle Galatasaray - Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Galatasaray Rizespor’u konuk ediyor. Futbol severler Galatasaray – Rizespor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve GS Rize maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 18:30
Canlı izle Galatasaray - Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 31.haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zirve yarışı için sahaya çıkan sarı kırmızılı ekibin rakibi Rizespor küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Rizespor maçı 19 Mart Cuma akşamı saat 19:00’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Feghouli, Etobo, Fenandes, Emre Kılınç, Falcao, Mohamed

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Fenando, Samudio, Skoda

Rizespor’da Bülent Uygun göreve

Süper Lig’de kötü günler geçiren ve teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun’u getiren Rizespor’da yeni teknik direktörüyle geçen hafta çıktığı Hatayspor maçından 1 puan almıştı. Öte yandan Rize temsilcisi ligde bugüne kadar 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan aldı. 31 puanlı Rizespor ligde 14.sırada yer alırken, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Galatasaray’da 4 oyuncu kart sınırında

Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinden olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda bu maça mutlak galibiyet için çıkacak. Sarı kırmızılılarda zorlu Rize maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ryan Babel, Luyindama, Etebo ve Marcao kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor maçında yer alamayacak.

Öte yandan Rizespor maçında bu yılın en iyi çıkışı yapan Taylan Antalyalı kart cezası nedeniyle yer almayacak.

Sarı kırmızılılar Rize ekibiyle ligin ilk yarısında oynanan maçı 4-0’lık net bir skorla kazanmıştı. Öte yandan cimbom iç sahada oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray Çaykur Rizespor canlı izle

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı bu akşam 19:00’da beIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk abonesi olmayanlar takip edemeyecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya Grubun elinde bulunuyor.

Ancak maçları intenette yayınlayan bazı siteler bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Yeni düzenleme sonrası kaçak yayınlar suç olduğu gibi kaçak yayınları takip eden kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca söz konusu sitelerde maçlar kalitesiz ve donarak ekranlara getiriliyor. Bu nedenle maçları HD ve kesintisiz takip etmek için Digitürk abonesi olunmalıdır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:30
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GalatasarayRizesporSüper LigBeınsportNetsporCanlı İzle
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