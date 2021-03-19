Canlı izle Galatasaray - Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zirve yarışı için sahaya çıkan sarı kırmızılı ekibin rakibi Rizespor küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Rizespor maçı 19 Mart Cuma akşamı saat 19:00’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Çaykur Rizespor:

Rizespor’da Bülent Uygun göreve

Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Feghouli, Etobo, Fenandes, Emre Kılınç, Falcao, MohamedGökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Fenando, Samudio, Skoda

Süper Lig’de kötü günler geçiren ve teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun’u getiren Rizespor’da yeni teknik direktörüyle geçen hafta çıktığı Hatayspor maçından 1 puan almıştı. Öte yandan Rize temsilcisi ligde bugüne kadar 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan aldı. 31 puanlı Rizespor ligde 14.sırada yer alırken, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Galatasaray’da 4 oyuncu kart sınırında

Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinden olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda bu maça mutlak galibiyet için çıkacak. Sarı kırmızılılarda zorlu Rize maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ryan Babel, Luyindama, Etebo ve Marcao kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor maçında yer alamayacak.

Öte yandan Rizespor maçında bu yılın en iyi çıkışı yapan Taylan Antalyalı kart cezası nedeniyle yer almayacak.

Sarı kırmızılılar Rize ekibiyle ligin ilk yarısında oynanan maçı 4-0’lık net bir skorla kazanmıştı. Öte yandan cimbom iç sahada oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray Çaykur Rizespor canlı izle

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı bu akşam 19:00’da beIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk abonesi olmayanlar takip edemeyecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya Grubun elinde bulunuyor.

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