Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında şampiyonluk iddiasını korumak isteyen Galatasaray sahasında Konyaspor’u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalan sarı kırmızılı ekip kalan tüm maçlarını kazanmak için sahaya çıkacak.

Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray ligde 69 puanla üçüncü basamakta yer alırken, konuk ekip Rizespor 42 puanla 11’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

GALATASARAY:

KONYASPOR:

Aslan korona kriziyle sarsıldı

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, E. Kılınç, Kerem, Halil, MohamedSehic, Barış, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Ligin bitimine 5 maç kala her maça final olarak çıkan Galatasaray’da üç oyuncunun koronavirüse yakalnadığı açıklandı. Bu oyuncuların kim olduğu açıklanmadı.

Öte yandan Konya maçında sakatlıkları süren Yedlin ve Onyekuru maç kadrosuna alınmazken, Falcao’nun yüz maskesiyle kadroda olabileceği söyleniyor. Son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Galatasaray Konya’ya yenilmiyor

Konya’da 5 eksik

Galatasaray lig tarihinde Konyaspor ile kendi sahasında hiç yenilmedi. Konyaspor’u ağırladığı 19 lig maçının 15’ini kazanan sarı kırmızılı ekipte 4 kez de berabere kaldı.

Galatasaray deplasmanına konuk olacak Konyaspor’da 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kart cezalısı olan Skubic ve Abdülkerim Bardakçı ile sakatlıkları devam eden Eray Bircan, Anicic ve Milosevic Galatasaray maçında yer alamayacak.

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman başlayacak?

Galatasaray İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Büyük heyecana sahne olacak maçı Digitürk aboneleri izleyebilecek.

Buna karşın maçı intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Devlet kaçak yayınları önlemek adına aldığı yeni karar kapsamında bu yayınları takip eden kişilere de ceza veriyor. Ayrıca söz konusu yayınlarda virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

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