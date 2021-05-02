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Canlı izle Galatasaray Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB GS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.haftasında Gençlerbirliği Galatasaray ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Gençlerbirliği Galatasaray canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Gençlerbirliği - GS maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:50
Canlı izle Galatasaray Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Kümede kalma yarışı veren Gençlerbirliği şampiyonluk yarışı veren Galatasaray karşısında mutlak galibiyet hedeflerken, Galatasaray bu maçta puan kaybı yaşaması halinde matematiksel olarak şampiyonluk şansının son bulmasına neden olacak.

Galatasaray bu karşılaşma öncesi ligde 72 puanla lider Beşiktaş’un 9 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

GENÇLERBİRLİĞİ:

Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

Galatasaray gol yemiyor

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın gerisinde kalan Galatasaray bu sezon ligde en az gol yiyen takım konumda yer alıyor. Sarı kırmızılılar bu sezon ligde 36 maçta 33 gol yedi. Bununla birlikte 36 karşılaşmada 68 gol atan aslanlar Beşiktaş’ın ardından en çok gol atan takım konumda yer alıyor.

Aslan deplasmanda yenilmedi

Birçok sezonda deplasman kanesi çok kötü olan Galatasaray’da bu sezon çok farklı geçti. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligde 18 deplasman maçına çıktı ve bu maçlarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Deplasmanda hiç yenilgi almayan Galatasaray bu istatistiği Gençlerbirliği deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Kerem ve Halil yedeğe

Galatasaray’da son haftalarda şans bulan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu bu maçta yerini Emre Akbaba ve Babel’e bırakacak. Geçen hafta Konya karşısında iki genç oyuncunun da istenen performansı sergileyememesi sonucu Fatih Terim Babel ve Emre Akbaba ikilisini hücum hattının kanatlarında görevlendirecek.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman başlıyor?

Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi görüntü kalitesi olarak da çok kötüdür. Sık sık donma sorunları da bu yayınlarda yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:50
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Anahtar Kelimeler:
BeınsportsGalatasarayGençlerbirliği
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