Canlı izle Fenerbahçe Sivasspor Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig'in 41'inci haftasında lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe sahasında beşincilik mücadeles veren Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son iki haftasına girilen bu süreçte şampiyonluk yarışı üç takım arasında devam ediyor. Fenerbahçe sahasında zorlu Sivas maçını kazanarak Beşiktaş'ın puan kaybını bekleyecek. Sarı lacivertli taraftarlar Sivasspor maçını heyecanla bekliyor.

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Sivasspor:

Fener’de 8 oyuncu sınırda

Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

Fenerbahçe’de Sivasspor maçı öncesi 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tisserand, Caner, Sosa, Pelkas, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül ve Ferdi bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Sivas İstanbul’da kayıp

Süper Lig’in ikinci yarısına damgasını vuran Sivasspor bu performansını İstanbul’da gösteremedi. Yiğidolar bu sezon İstanbul ekipleriyle 5 maça çıktı. Bu maçlarda galibiyet elde edemeyen Sivasspor 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

30’uncu randevu

Fenerbahçe ve Sivasspor lig tarihinde daha önce 29 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 kez kazanırken, Sivasspor 6 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan maçta 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe Sivasspor maçı izle

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan Fenerbahçe Ankaragücü karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kesintili ve gecikmeli olarak yapılıyor. Ayrıca bu yayınlarda sık sık donma ve kasma sorunları da yaşanıyor.

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